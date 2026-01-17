粘碧華融合東西方刺繡藝術 桃市頒「無形文資保存者」證書

桃園市長張善政（右2）頒發無形文化資產「傳統工藝－刺繡」保存者證書給粘碧華（左2）。（桃園市政府提供）

師承已故著名「亂針繡大師」陳嗣雪的刺繡藝師粘碧華，融合東西方刺繡藝術傳統，以珠寶、首飾、金銀、玉石等與刺繡工藝結合，從歷史文物紋樣、圖騰意象、文學典故、生活觀察感悟中取材，創作形式、技巧都極具巧思，獲桃園市政府頒發「無形文化資產保存者」證書。

市府去年12月間公告「登錄刺繡為本市傳統工藝暨認定粘碧華為保存者」後，日前由桃園市長張善政頒發無形文化資產「傳統工藝－刺繡」保存者證書給她，肯定她致力於刺繡研究、創作與傳承，對於保存珍貴傳統技藝有卓越貢獻。

粘碧華1971年從靜宜大學外文系畢業後，進入外貿公司從事成衣出口採購業務，她說，因工作關係，接觸成衣的設計與製作後，讓她對織品設計產生興趣，結婚生子後的家庭主婦時期，她重拾母親傳授的裁縫機繡知識，之後更拜入陳嗣雪門下，專心學習刺繡藝術。

1986年到2001年間，粘碧華獲邀陸續在輔仁大學織品系、國立師範大學家政系、實踐大學服裝設計系，擔任「刺繡設計」等課程講師，她說，1989年，她進入英國皇家藝術學院金工首飾系碩士班進修肄業，並獲得英國皇家藝術學院金屬絲設計獎首獎；1995年二度赴英留學，取得諾丁漢傳德大學織品服裝系碩士學位。

文化局長邱正生說，粘碧華退休後遷居桃園大溪，進行一系列的國小「刺繡播種」免費教學，推廣刺繡教學不遺餘力，2023年已獲得文化部「國家工藝成就獎」、桃園市「藝術亮點」等獎項。

粘碧華運用傳統「打籽繡」技法創作四季平安荷包。（桃園市政府提供）

