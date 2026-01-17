為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    粘碧華融合東西方刺繡藝術 桃市頒「無形文資保存者」證書

    2026/01/17 10:07 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（右2）頒發無形文化資產「傳統工藝－刺繡」保存者證書給粘碧華（左2）。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（右2）頒發無形文化資產「傳統工藝－刺繡」保存者證書給粘碧華（左2）。（桃園市政府提供）

    師承已故著名「亂針繡大師」陳嗣雪的刺繡藝師粘碧華，融合東西方刺繡藝術傳統，以珠寶、首飾、金銀、玉石等與刺繡工藝結合，從歷史文物紋樣、圖騰意象、文學典故、生活觀察感悟中取材，創作形式、技巧都極具巧思，獲桃園市政府頒發「無形文化資產保存者」證書。

    市府去年12月間公告「登錄刺繡為本市傳統工藝暨認定粘碧華為保存者」後，日前由桃園市長張善政頒發無形文化資產「傳統工藝－刺繡」保存者證書給她，肯定她致力於刺繡研究、創作與傳承，對於保存珍貴傳統技藝有卓越貢獻。

    粘碧華1971年從靜宜大學外文系畢業後，進入外貿公司從事成衣出口採購業務，她說，因工作關係，接觸成衣的設計與製作後，讓她對織品設計產生興趣，結婚生子後的家庭主婦時期，她重拾母親傳授的裁縫機繡知識，之後更拜入陳嗣雪門下，專心學習刺繡藝術。

    1986年到2001年間，粘碧華獲邀陸續在輔仁大學織品系、國立師範大學家政系、實踐大學服裝設計系，擔任「刺繡設計」等課程講師，她說，1989年，她進入英國皇家藝術學院金工首飾系碩士班進修肄業，並獲得英國皇家藝術學院金屬絲設計獎首獎；1995年二度赴英留學，取得諾丁漢傳德大學織品服裝系碩士學位。

    文化局長邱正生說，粘碧華退休後遷居桃園大溪，進行一系列的國小「刺繡播種」免費教學，推廣刺繡教學不遺餘力，2023年已獲得文化部「國家工藝成就獎」、桃園市「藝術亮點」等獎項。

    粘碧華運用傳統「打籽繡」技法創作四季平安荷包。（桃園市政府提供）

    粘碧華運用傳統「打籽繡」技法創作四季平安荷包。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播