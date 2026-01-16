聖嬰訊號恐增強！ 氣象專家：今年強颱增加、秋颱活動延後

氣象專家林得恩指出，聖嬰訊號自3月開始不斷增強，將導致強颱比例上升、秋颱活動延後可能性增大等情形。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，科學家將每隔數年發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」；赤道東太平洋海溫異常偏冷的現象則被稱作「反聖嬰」。國立台灣大學大氣科學博士林得恩說，反聖嬰即將減弱，取而代之的是聖嬰訊號自3月開始不斷增強，將導致強颱比例上升、秋颱活動延後可能性增大等情形。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，美國國家氣象局（NWS）氣象預報中心（CPC）在今年1月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，反聖嬰訊號自去年9月開始並增強，到了今年1月，反聖嬰發生的可能性已經達到巔峰，隨後就會逐步下降，預計今年2、3月恢復為中性正常特徵。

請繼續往下閱讀...

林得恩強調，今年3、4、5月，聖嬰現象發生訊號逐月增加；到了年中時刻，甚至超前到中性特徵；至8、9、10月，聖嬰現象發生訊號機率已經超過60%，達到最高。

林得恩接著介紹聖嬰現象對台灣天氣的可能影響。根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象肇生時，當年颱風生成位置偏東、偏南；直接侵台颱風數量不一定會增加。但因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例跟著上升。

另一方面，秋颱活動延後可能性也會增大。與此同時，夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。翌年春雨偏少、旱象風險提高，水庫補注不利。

林得恩補充，而聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高。「暖冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法