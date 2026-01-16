01/16 各報重點新聞一覽

藍白立委阻擋國防特別條例，國防部副部長徐斯儉（右二）強調，1.25兆預算，3千億是「在台生製」，其餘都是向外採購。（記者陳鈺馥攝）

自由時報

黃國昌反對政院版國防特別條例 美國務院：強烈挺台增軍費

民眾黨主席黃國昌快閃訪問華府返台後表示，反對政院版國防特別條例的決心更加強烈，並將自提版本。根據中央社報導，美國國務院對此指出，強力支持台灣分擔國防責任的努力，也歡迎台灣於二〇三〇年將國防支出占比提高到GDP的五％。

老農津貼將增至1萬 逾53萬老農受惠 政院拍板 經費新增129億 須提追加預算

老農津貼將加碼至一萬元！行政院會昨日通過農業部所擬具「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，老農津貼擬由每月八一一〇元提高至一萬元，預計逾五十三萬名老年農民受惠，每年新增預算經費一二九億元。

北捷隨機殺人案 張文「追求社會震撼」 疏離社會家庭 「表達式犯罪」策劃1年

妨害兵役通緝犯張文，去年十二月十九日晚間在捷運台北車站、南京西路商圈丟汽油彈、煙霧彈及持刀隨機攻擊殺人後墜樓死亡，釀成四死十二傷悲劇。台北地檢署昨天公布調查報告，認為張文犯下槍砲、恐嚇公眾、殺人等八罪，為獨自籌備策劃犯案，目的是為了追求社會震撼、想釀成大規模傷亡的計畫性、表達式犯罪，非政治、宗教等訴求的恐怖攻擊行為，且查無不明資金，未受犯罪組織、境外勢力等教唆，墜樓原因是輕生死亡，依法不起訴處分；生前所涉妨害兵役案也獲不起訴。

聯合報

「AI需求是真的」 魏哲家：支持美擴張計畫

台積電昨天舉行法說會，針對外媒報導台積電承諾在美國再蓋至少五座晶圓廠，換取美國調降對台對等關稅，台積電董事長暨總裁魏哲家並未正面回應，但表示台積電日前公布購入第二塊土地，將支持擴張計畫，並提供更多彈性。這番談話被解讀為預留在亞利桑那州擴充產能的伏筆。

AI晶片25% 美關稅抽成上路

美國總統川普十四日簽署行政命令，對輝達H200人工智慧（ＡＩ）晶片和超微MI325X等特定先進ＡＩ晶片加徵百分之廿五關稅。這項美東時間十五日生效的措施，讓川普政府能從ＡＩ晶片銷售額抽成。我國談判官員已赴美就台美關稅協議進行最後磋商，預計結束後對外宣布台美協議內容。

中國時報

台積今年資本支出1.8兆 寫紀錄

護國神山台積電15日法說會交出讓全球市場驚艷的獲利成績單！去年第4季每股盈餘衝上19.5元，寫下單季獲利新高紀錄，帶動全年歸屬母公司稅後純益達1兆7178億元，換算每天睜開眼就賺47億，總裁魏哲家更預期今年美元營收將有近3成的成長。此外，今年全年資本支出將高達520億至560億美元，折合新台幣最高達1.8兆元的支出，不但創台積電史上最大投資，也刷新全球半導體產業年度投資紀錄。

陳亭妃戰台南市長 6度交手謝龍介

2026縣市長選舉，民進黨在台南市、高雄市、嘉義縣進行初選，15日最後一場台南市初選結果揭曉，立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗對手林俊憲，將對上國民黨參選人謝龍介，展開「妃龍在天」廝殺局面。民進黨中央預計21日正式提名賴瑞隆、蔡易餘及陳亭妃參選高雄市長、嘉義縣長、台南市長，年底選戰國民黨布局明顯落後，恐面臨苦戰。

行政院會昨日通過農業部所擬草案，老農津貼將加碼至1萬元，超過53萬名老農受惠。（記者陳鈺馥攝）

警方用3D雷射掃描儀重建張文犯案現場，為國內刑事案件首例，可精準的比對出張文施放煙霧彈的時間與地點。 （記者吳昇儒翻攝）

