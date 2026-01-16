為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週末回暖下週又變天！ 北台轉濕冷多雨 最低溫降至8度

    2026/01/16 07:19 即時新聞／綜合報導
    由於輻射冷卻減弱，低溫大幅回升，週末明顯回暖，預估下週一晚起北台灣轉有雨，下週二強冷空氣影響，北台愈晚愈濕冷，北、東都有局部雨，下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷。（資料照）

    由於輻射冷卻減弱，低溫大幅回升，週末明顯回暖，預估下週一晚起北台灣轉有雨,下週二強冷空氣影響，北台愈晚愈濕冷，北、東都有局部雨，下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷。（資料照）

    氣象專家指出，由於輻射冷卻減弱，低溫大幅回升，週末明顯回暖，預估下週一晚起北台灣轉有雨，下週二強冷空氣影響，北台愈晚愈濕冷，北、東都有局部雨，下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷，預估要到下週末天氣才會好轉。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨台灣上空有中低雲移入，破壞夜間「輻射冷卻」作用，低溫大幅回升。各地平地低溫約在14至16度。今日雲量略增，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天舒適早晚涼。

    吳德榮表示，明日至下週一西半部多雲時晴；東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下週一晚起北台灣轉有雨。下週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。

    吳德榮提醒，下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達「寒流」的強度，僅很接近「強烈大陸冷氣團」的標準，本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。但由於「濕冷」感覺還是很冷，仍要注意保暖。預估下週六、下下週日冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨的機率。

    吳德榮提到，昨日生成的輕颱「洛鞍」持續向西北前進，將轉北再轉偏東，逐漸迴轉，預估迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢。雖然仍將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

