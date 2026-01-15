高中特招考試分發簡章公告 3區7校共招生200名

全國115學年度辦理特色招生考試分發入學學校招生簡章今公告，共3區7校提供招生名額200名。（資料照）

全國115學年度辦理特色招生考試分發入學學校招生簡章今公告，共3區7校提供招生名額200名，國教署表示，錄取門檻採國中教育會考成績，並加考1至3科學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據。

今年有「基北區」台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校、台北市立西松高級中學、台北市立中正高級中學、台北市立育成高級中學；「桃連區」桃園市立大園國際高級中等學校、懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校及「嘉義區」嘉義縣立永慶高級中學等，相關資訊可至各辦理學校或115學年度高級中等學校特色招生考試分發入學宣導網站查詢。

其中，海大附中規劃海洋工程及海洋生科2類課程，輔導學生升讀台灣海洋大學繼續學習所需相關知識鑽研，以認識海洋為起點，進而探索海洋與人類、世界的關聯，並從中尋找未來創新的契機。

基北區及桃連區有台北市立西松高中、台北市立育成高中、桃園市立大園國際高中及桃園市路亞國際高中均辦理國際文憑IBDP實驗（專）班，培養學生創造性與批判性思考能力，透過課程發展提供學生更廣泛、多元的文化理解、學習面向與學術能力。

台北市立中正高中辦理國際移動力課程實驗班分別為大學預科（IB-DP）及生涯發展路向（IB-CP）。大學預科為發展學生對研究的理解和欣賞、發表和溝通技巧、批判性思維能力及培養口語表達論述技巧；生涯發展路向則以培養學生生涯發展課程的核心技能，如學術研究技能、跨文化溝通、理解及尊重等。

嘉義縣立永慶高中AI科技特色班，招收對人工智慧與程式設計學習有興趣的學生，透過AI課程模組培養具有跨領域的素養以及面對未來社會變遷關鍵能力的AI專業人才。

