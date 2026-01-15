台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

法醫高大成認為女童很有可能是感冒引起心肌炎。（記者蔡淑媛攝）

台中一名11歲女童日前隨家人到中國旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日坐車途中突然大叫一聲後昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍於12日不治，死因離奇。對此，法醫高大成認為，很有可能是感冒引起心肌炎，過去就曾解剖4個這樣的病例，但發生機率很少。

據了解，這名女童已經感冒咳嗽一個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，當時疑有心臟不適情況，女童返國後，本月10日中午隨父駕車行經台中市太平區，父親在加油站停車加油時，女童還下車買包子，不料回到車上後，竟突然尖叫一聲，隨即失去意識昏迷，就近送醫後醫院診斷有腦部缺氧及肺水腫，動用葉克膜全力搶救，最後仍不治。

請繼續往下閱讀...

對女童為何瞬間倒下感到難以理解，檢察官已安排今下午進行解剖，釐清確切死因。高大成指出，過去就曾解剖到4個因感冒濾過性病毒引起心肌炎，引發心律不整，出現心室顫動，造成心跳停止，送醫不治，雖然也可能是腦部動脈瘤破裂，但依女童的病史，初步研判有99%是心肌炎造成死亡。

高大成說，解剖要確認女童死因是否為心肌炎，會從心臟插針取出心臟肌炎化驗就能得知。

高大成表示，女童死前症狀出現肺水腫，這是心律不整引發心衰竭，造成肺水腫，肺部就像溺水一樣無法進行氣體交換，女童在倒下尖叫一聲，可能就是女童無法呼吸、感到不適，求救大叫，這是年輕人有活力會求救，一般來說，成人大叫後倒下，就比較可能是腦中風。

高大成也說，女童死因心肌炎頗為明確，為何還解剖查死因，可能是曾到中國旅遊，檢察官可能要再是否為其它病毒染，要避免在台擴散。

相關新聞

曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法