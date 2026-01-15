為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

    2026/01/15 19:24 記者蔡淑媛／台中報導
    法醫高大成認為女童很有可能是感冒引起心肌炎。（記者蔡淑媛攝）

    法醫高大成認為女童很有可能是感冒引起心肌炎。（記者蔡淑媛攝）

    台中一名11歲女童日前隨家人到中國旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日坐車途中突然大叫一聲後昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍於12日不治，死因離奇。對此，法醫高大成認為，很有可能是感冒引起心肌炎，過去就曾解剖4個這樣的病例，但發生機率很少。

    據了解，這名女童已經感冒咳嗽一個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，當時疑有心臟不適情況，女童返國後，本月10日中午隨父駕車行經台中市太平區，父親在加油站停車加油時，女童還下車買包子，不料回到車上後，竟突然尖叫一聲，隨即失去意識昏迷，就近送醫後醫院診斷有腦部缺氧及肺水腫，動用葉克膜全力搶救，最後仍不治。

    對女童為何瞬間倒下感到難以理解，檢察官已安排今下午進行解剖，釐清確切死因。高大成指出，過去就曾解剖到4個因感冒濾過性病毒引起心肌炎，引發心律不整，出現心室顫動，造成心跳停止，送醫不治，雖然也可能是腦部動脈瘤破裂，但依女童的病史，初步研判有99%是心肌炎造成死亡。

    高大成說，解剖要確認女童死因是否為心肌炎，會從心臟插針取出心臟肌炎化驗就能得知。

    高大成表示，女童死前症狀出現肺水腫，這是心律不整引發心衰竭，造成肺水腫，肺部就像溺水一樣無法進行氣體交換，女童在倒下尖叫一聲，可能就是女童無法呼吸、感到不適，求救大叫，這是年輕人有活力會求救，一般來說，成人大叫後倒下，就比較可能是腦中風。

    高大成也說，女童死因心肌炎頗為明確，為何還解剖查死因，可能是曾到中國旅遊，檢察官可能要再是否為其它病毒染，要避免在台擴散。

    相關新聞

    曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播