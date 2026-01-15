曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

檢方今下午會同法醫解剖，以釐清女童確切死因。（資料照）

台中市日前發生一起離奇猝逝事件，年僅11歲的女童，與家人外出途中，在車內突然大叫一聲後隨即昏迷，經兩家醫院接力搶救仍宣告不治，家屬悲痛萬分、百思不得其解，台中地檢署今會同法醫解剖，初步判定死因為多重器官衰竭，已採集器官組織送驗確認。

這起事件發生於本月10日，女童當天隨父親外出，行經加油站短暫停留，其父加油期間，女童下車購買包子，過程一切正常，不料她返回車內後，突然發出一聲尖叫，隨即倒臥座位失去意識，家人驚覺不對，立刻將她送往市立老人醫院急救，隨後再轉送中國醫藥大學兒童醫院。

女童到院前已幾乎無生命跡象，醫療團隊緊急裝設葉克膜全力搶救，但仍出現嚴重腦部缺氧及肺水腫等情形，經兩天搶救，仍於12日不幸離世，經查，女童過去一個多月有感冒、咳嗽症狀，但並未嚴重到影響日常生活，期間甚至還曾隨家人前往中國旅遊，返台後雖持續有感冒情況，卻未料病情會在瞬間惡化。

家屬對女童驟逝難以接受，台中地檢署檢察官今下午會同法醫、警方及家屬，前往崇德殯儀館進行解剖，解剖過程中，法醫已採集多項器官組織進行切片，將送交法醫研究所進一步鑑定，檢方表示，目前可排除外力介入，實際死因仍須待完整鑑定報告出爐。

