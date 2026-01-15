高中特招專業群科甄選入學簡章公告 87校提供7589名額

教育部今公告115學年度「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章，供提供7598個招生名額。（資料照）

為鼓勵國中畢業生適性入學，教育部今公告115學年度「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章，全國共87所高級中等學校、351個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供7598個招生名額，自今年3月9日至13日受理報名，而報名新北市特色招生學校者則另依其規定時程辦理，4月11日或12日其中1天辦理術科測驗。

教育部說明，115學年度特色招生專業群科甄選入學，以就學區域區分，計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區、屏東區、宜蘭區、花蓮區及台東區等13個就學區，其中以桃連區招生名額最多，共有13校67班（群、科）2030名；基北區次之，共有23校87班（群、科）1407名。

招生職群包括機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群、藝術群及水產群等14群。其中，餐旅群招生名額最多，共有40校51班（群、科）1566名；設計群次之，共有27校41班（群、科）1045名。

教育部表示，此次招生管道有29班（群、科）採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘322班（群、科）則以術科測驗成績為錄取依據。術科測驗命題連結十二年國教課程綱要相關領域的學習內容及核心素養，考試內容包含創意發想、常見經濟動物辨識、邏輯思考、航運廣播與企業形象識別、四格漫畫、即興表演、牧場實務操作等。各校測驗均符合特色課程目標內涵，測驗模式多元靈活，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。相關資料可至特色招生專業群科甄選入學宣導網查詢。

