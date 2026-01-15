為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高中免試入學簡章公告 總名額18.4萬創新低

    2026/01/15 15:39 記者楊綿傑／台北報導
    高中免試入學簡章今天公告，總名額18.4萬。（資料照）

    高中免試入學簡章今天公告，總名額18.4萬。（資料照）

    115學年度各就學區高中免試入學簡章今天公告，教育部表示，各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢，紙本簡章同步發售。

    根據教育部統計，115學年度免試入學總名額計18萬4459名，再創新低。教育部表示，占核定招生總名額90.42%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標，後續預計7月7日放榜，7月9日報到。

    教育部表示，為維護大陸地區台商子女學校（含東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校）學生的就學權益，該類學生由台商子女學校依學生戶籍，分別向戶籍所在地就學區免試入學委員會集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想的高級中等學校就讀。

    為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，透過今年1月及4月二階段志願模擬選填，搭配上述適性入學宣導網站，便於學生與導師、輔導老師及家長共同討論，協助其瞭解所填志願校科與興趣關聯性、高中階段學習內容以及未來發展機會，依學生的性向、興趣、志願等，選擇最適合的升學進路。

