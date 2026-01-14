為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    115學年起營養午餐免費 屏縣教師工會：勿因補助影響品質

    2026/01/14 17:26 記者羅欣貞／屏東報導
    115學年度起屏縣所屬高國中小營養午餐全面補助。（資料照，記者羅欣貞攝）

    115學年度起屏縣所屬高國中小營養午餐全面補助。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府今（14）日宣布115學年度起所屬高國中小營養午餐全面補助，屏東縣教師職業工會發表聲明，感謝縣府在經費拮据下，仍願意照顧屏東的孩子，也期盼縣府未來要更關心營養午餐的菜色及品質。

    屏教職表示，目前低收、中低收、原住民子女及清寒學生已經是全免，縣府宣布全面補助，將有更多孩子受惠。然而老師們擔心營養午餐的品質會因為補助而有所影響，雖然縣府每次辦理「屏東廚神爭霸戰」，意在提升學校營養午餐品質與創意，但實際上師生平常吃的菜色卻並非如此，許多家長也期待應該讓午餐品質提升，期盼縣府未來應該要更關心菜色與品質。

    屏東縣教師職業工會副理事長林蕙蓉指出，縣府願意花8.2億照顧縣內學子，卻可能因此排擠屏東縣的其他教育經費，如協助行政的減授課代課鐘點、校安事件調查經費不足等，也應由縣府支應；這些經費法規規定主管機關需要補助，但縣府常要求學校用校務發展基金先支應，等於排擠學校的一般常態性支出，更造成學校校長常需要向議員、企業等尋求補助或贊助。另外，屏東縣今年也是全國最後一個宣布發給教師節敬師禮券，希望縣府參考其他縣市，並將代理教師和鐘點教師納入。

    屏教職強調，全面補助營養午餐是德政，但必須品質與管理同步到位。縣府應建立供餐稽核與回饋機制，針對菜色調味、分量與配料等問題，要求廠商改善並公布結果，讓師生與家長看得見，展現對教育現場的尊重與支持。午餐吃得好、校務運作穩、教師被照顧，學生才會真正受益，盼縣府以更周延的配套提升屏東縣整體教育環境。

