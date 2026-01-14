為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    行穿線上擺攤 基隆愛四路夜市攤商惹議

    2026/01/14 17:20 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆愛四路夜市仁二與愛四路口，攤商在行人穿越道上擺攤。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市仁二與愛四路口，攤商在行人穿越道上擺攤。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市仁二路愛四路口，有部分攤商晚間在行人穿越道上擺攤，影響行人穿越馬路及車輛通行，民眾投訴「為何斑馬線上可以擺攤？｣要求區公所通報取締，但攤商合法設置在前，市府劃設行穿線在後，市府產業發展處相關單位近日將前往會勘研商解決方案。

    仁愛區公所近日陸續接到民眾陳情「為何夜市旁的一般道路斑馬線上可以擺攤｣，即便是綠燈也影響通行，要求市府處理。

    產業發展處長蔡馥嚀指出，仁二路愛四路口攤商，數十年前市府就暫准設攤，攤商在地上錨釘作為標記，但當時尚未劃設行穿線，此外，比對2009年及2012年斑馬線的位置也有偏移。

    綜合發展處長陳瑋表示，參考台北饒河夜市、台中逢甲夜市及南投草屯夜市的判例，過去曾有攤商因道路重劃後，變成佔用人行道而遭開罰，攤商主張經營數十年有「信賴保護」，法院卻認定交通安全及消防安全屬於重大公共利益，政府變更許可或要求遷移，由於該處受地形限制無法微調標線，攤商雖領有證照，但證照之核發是基於當時的交通狀況，若環境改變（如劃設標線），攤商有配合變更經營位置的義務。

    市長謝國樑為保障行人路權及夜市攤商權益，市府相關單位將到現場勘查，並召開公聽會，聽取民眾及攤商的各方意見，研議可行方案。

    基隆愛四路夜市仁二與愛四路口，攤商在行人穿越道上擺攤。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市仁二與愛四路口，攤商在行人穿越道上擺攤。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市仁二與愛四路口，攤商在行人穿越道上擺攤。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市仁二與愛四路口，攤商在行人穿越道上擺攤。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播