行穿線上擺攤 基隆愛四路夜市攤商惹議

基隆愛四路夜市仁二路愛四路口，有部分攤商晚間在行人穿越道上擺攤，影響行人穿越馬路及車輛通行，民眾投訴「為何斑馬線上可以擺攤？｣要求區公所通報取締，但攤商合法設置在前，市府劃設行穿線在後，市府產業發展處相關單位近日將前往會勘研商解決方案。

仁愛區公所近日陸續接到民眾陳情「為何夜市旁的一般道路斑馬線上可以擺攤｣，即便是綠燈也影響通行，要求市府處理。

產業發展處長蔡馥嚀指出，仁二路愛四路口攤商，數十年前市府就暫准設攤，攤商在地上錨釘作為標記，但當時尚未劃設行穿線，此外，比對2009年及2012年斑馬線的位置也有偏移。

綜合發展處長陳瑋表示，參考台北饒河夜市、台中逢甲夜市及南投草屯夜市的判例，過去曾有攤商因道路重劃後，變成佔用人行道而遭開罰，攤商主張經營數十年有「信賴保護」，法院卻認定交通安全及消防安全屬於重大公共利益，政府變更許可或要求遷移，由於該處受地形限制無法微調標線，攤商雖領有證照，但證照之核發是基於當時的交通狀況，若環境改變（如劃設標線），攤商有配合變更經營位置的義務。

市長謝國樑為保障行人路權及夜市攤商權益，市府相關單位將到現場勘查，並召開公聽會，聽取民眾及攤商的各方意見，研議可行方案。

