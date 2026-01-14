美國環保組織列不建議採購 漁業署：台灣鬼頭刀正常輸美

台灣鬼頭刀正常輸銷美國，並沒有被美國官方禁運。（資料照）

美國環保組織「選魚」（Fish Choice）將台灣鬼頭刀列為不建議採購名單，卻被部分媒體訛稱為美國官方禁止台灣鬼頭刀輸入，農業部漁業署今（14日）表示，該組織為民間組織，台灣鬼頭刀仍正常輸美。

因應市場對進口水產品溯源重視，經濟部國貿署昨公告自今年4月起，冷凍鬼頭刀與鬼頭刀魚片2項貨品增列輸出規定代號，未來出口要檢附農業部同意文件，漁業署表示，於去年12月公告相關規定，該措施是為建立鬼頭刀魚貨來源追溯機制，未來業者出口前，須透過農業部簽審通關平台上傳卸魚聲明書、交易證明資料、漁船漁撈日誌，或台灣鬼頭刀漁業協會出具證明書，核准後才可出口，已持續輔導出口業者熟悉申請流程，確保出口作業順遂。

對於外傳美國建議不採購台灣鬼頭刀，漁業署澄清表示，所謂建議不採購名單是來自美國Fish Choice民間組織於2018年參考美國看守海鮮平台（Seafood watch）評估資料，依各國漁業改進計畫（FIP）執行進展所提出建議，除我國外，其他如秘魯、厄瓜多、印尼、哥斯大黎加、瓜地馬拉、巴拿馬等鬼頭刀捕撈國家，均因尚欠缺漁業作業與海洋生物互動紀錄，都被列為該組織不建議選購之對象，該結果為美國民間組織提供該國消費者選購參考，並非美國官方公告禁止。

漁業署表示，因應美國市場要求產品要有FIP，已自2015年起輔導新港區漁會及相關業者成立新港鬼頭刀FIP，截至2025年，獲美方認可取得FIP綜合（Comprehensive）評估等級，同時已公開登錄於Fishery Progress網站，經統計，去年台灣鬼頭刀出口值達7.3億元，較上一年度成長40%。

