    首頁 > 生活

    鰻苗捕撈量飆升、苗價卻暴跌 漁民喜中帶苦

    2026/01/14 09:26 記者蔡宗勳／嘉義報導
    全台鰻苗捕撈進入豐收期，每天站上3位數關卡。（資料照）

    為期4個月的鰻苗捕撈季前半段抓不到，全台估計只有450公斤，屬於低迷水準。當時台灣大學漁業科學研究所教授韓玉山預估這季「鰻苗晚出」，預計1月中旬才會有好消息，果真1月9日晚上到10日清晨，全台捕獲約100公斤，首度出現3位數，接著連3天都有百公斤水準，累積捕撈達1150至1200公斤。大豐收但伴隨著苗價重挫的壞消息，漁民苦不堪言。

    節錄《日本養殖新聞》1月13日台灣鰻苗捕撈概況，12日晚上，一直高水準的南部屏東縣出現大幅減少（之前連續3天維持在40～50公斤之間），反而是北部宜蘭縣倍增至65 公斤。西海岸分別為25-28-30公斤之間，多位相關人士指出，全國總捕撈量從100～105公斤到110～115公斤之間，已達旺季水準。累積捕撈量為1150～1200公斤。

    根據《日本養殖新聞》報導台灣鰻苗捕撈概況，開季始終低迷的苗況，直到1月8日、9日才有6、70公斤的較高水準，並在10日一舉越高百公斤關卡，不僅宜蘭捕撈量增加，約30～35公斤；南部屏東縣更達45～50～55公斤之間；另外從中南部布袋至北部桃園、淡水一帶，則在10、12～15公斤之間。全台合計約100公斤，站上3位數高點。

    不過苗況好，價格卻大幅滑落，從每尾22元跌到12～15元，漁民豐收的喜悅大打折扣，期待至少可以回復到20元的水平。

    全台鰻苗捕撈進入豐收期，但苗價重挫。（資料照）

