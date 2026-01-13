為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國三一大學師生訪鳳山高中 台美學生交流激盪學習共鳴

    2026/01/13 16:56 記者陳文嬋／高雄報導
    美國三一大學師生參訪鳳山高中，台美學生交流，激盪學習共鳴。（鳳中提供）

    美國三一大學教授李佳蔚率8名學生參訪國立鳳山高中，以世界咖啡館方式交流，激盪台美學生學習共鳴。

    美國三一大學教授李佳蔚帶領8名學生參訪國立鳳山高中，先簡介校園生活與科系特色，並帶來無伴奏人聲演唱，純人聲的和聲與默契，一開唱讓師生豎起耳朵，屏氣凝神聆聽，曲畢掌聲不斷，也為交流揭開序幕。

    交流重點有小組文化比較，以「世界咖啡館」方式，進行文化與學習交流，討論主題貼近學生日常，例如升學壓力、父母期待，以及與家人相處方式等。

    三一大學學生以自己回到高中角度，回顧當時心情與想法，再結合自身經驗，與鳳中高二雙語實驗班學生交流，有別於制式問答，互相分享與回應，現場氣氛愜意放鬆。

    教授李佳蔚鼓勵鳳中學生，不要把世界想得太遠，只要願意踏出一步，世界就會慢慢走近，他分享這次隨行學生裡，有些人原本非常害羞，但在台灣各地交流及前往大東文化藝術中心演出後，變得外向大方、親切熱情，這樣轉變令他沒料想到，也讓他相信「勇敢嘗試」真的會帶來改變。

    鳳中學生也因為這次交流打破不少想像，有人原本以為美國教育環境較自由，學生應該比較少升學壓力；聊過之後才發現制度不同不代表壓力就不存在，無論在哪裡，高中生都可能焦慮升學、煩惱交友，或遇到與家人相處難題，差別在於如何面對與調整，也因為聽見大學生回望高中時經驗與提醒，許多學生說自己更有勇氣，至少知道並不孤單，問題也可以一步步解開。

    活動最後，美國學生在鳳中師生歡送下離開，雙方相約明年再見，為這次交流劃下溫暖句點。

