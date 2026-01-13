為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市發5000元消費金 實體領取點逾150處、須帶身分證印章

    2026/01/13 14:07 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府24日要發5千元現金，實體領取地點超過150處，已在網路上公開，市民領取須帶身分證印章。（記者洪美秀攝）

    新竹市府24日要發5千元現金，實體領取地點超過150處，已在網路上公開，市民領取須帶身分證印章。（記者洪美秀攝）

    新竹市府24日實體發放5千元消費金，近期市府已透過里鄰系統發出通知單，同時也開設超過150個領取地點，比照投開票所選務模式，領取市民須攜帶身分證及印章，當天市府預計動員1000多名工作人員與警力協助現金發放，而發放地點近期也在網路上公開，但對於能否代領及未收到通知單市民該如何處理，市府將召開各區里長協調會，進行發現金前的研習模擬，讓市民掌握最新訊息。

    市府此次採實體發現金方式引發批評聲浪，包括動員大量人力外，警方也協助護鈔勤務，有市民稱當天是週末，可能有超過35萬市民被迫無法外出旅遊，得去排隊領現金，不僅欠缺效率，也讓市民有去是市府施捨現金的意味，但這些錢都是人民納稅錢，為何市府採用最擾民的方式領取，且還逾時就無法領取。再者若無法當天領取，已領出來的現金要擺在區公所，屆時又有管理風險，批市府採用最無效率的方式發現金，不配稱是科技城。

    新竹市府24日要發5千元現金，實體領取地點超過150處，已在網路上公開，市民領取須帶身分證印章。（圖擷取自網路貼文）

    新竹市府24日要發5千元現金，實體領取地點超過150處，已在網路上公開，市民領取須帶身分證印章。（圖擷取自網路貼文）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播