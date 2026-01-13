竹市發5000元消費金 實體領取點逾150處、須帶身分證印章

新竹市府24日要發5千元現金，實體領取地點超過150處，已在網路上公開，市民領取須帶身分證印章。（記者洪美秀攝）

新竹市府24日實體發放5千元消費金，近期市府已透過里鄰系統發出通知單，同時也開設超過150個領取地點，比照投開票所選務模式，領取市民須攜帶身分證及印章，當天市府預計動員1000多名工作人員與警力協助現金發放，而發放地點近期也在網路上公開，但對於能否代領及未收到通知單市民該如何處理，市府將召開各區里長協調會，進行發現金前的研習模擬，讓市民掌握最新訊息。

市府此次採實體發現金方式引發批評聲浪，包括動員大量人力外，警方也協助護鈔勤務，有市民稱當天是週末，可能有超過35萬市民被迫無法外出旅遊，得去排隊領現金，不僅欠缺效率，也讓市民有去是市府施捨現金的意味，但這些錢都是人民納稅錢，為何市府採用最擾民的方式領取，且還逾時就無法領取。再者若無法當天領取，已領出來的現金要擺在區公所，屆時又有管理風險，批市府採用最無效率的方式發現金，不配稱是科技城。

新竹市府24日要發5千元現金，實體領取地點超過150處，已在網路上公開，市民領取須帶身分證印章。（圖擷取自網路貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法