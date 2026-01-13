為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「別再說墾丁只有貴！」 墾管處祭350元「科學療癒」新玩法

    2026/01/13 14:11 記者蔡宗憲／屏東報導
    美麗的後灣月牙灣與龜山。（墾管處提供）

    美麗的後灣月牙灣與龜山。（墾管處提供）

    墾丁地區近年遊客數持續面臨「崩跌式」下滑，引發各界對國境之南觀光轉型的熱烈討論。面對「只能去沖繩」、「物價高昂」的網路上酸言酸語，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）不再走傳統走馬看花的路線，轉而推出具科學實證的「自然療癒」深度旅遊，試圖透過後灣社區與龜山的靜謐山海，找回流失的國客心。

    根據數據顯示，墾丁去年遊客數創下近年新低，傳統的南灣水上活動與大街商圈模式面臨極大挑戰。在地觀光業者坦言，若不擺脫「貴又難玩」的刻板印象，墾丁將失去競爭力。為此，墾管處特別攜手專業療癒團隊與後灣社區，將於1月25日（星期日）舉辦「半島微旅－龜山月牙灣不思議」活動，主打「腦波會說話」的科學實證旅遊，證明墾丁的山海真的能讓人「變聰明、變輕鬆」。

    為了與一般商業團做出區隔，本次活動引入高師大黃琴扉教授研究團隊的成果。該研究透過腦神經科學儀器監測，發現民眾在接觸墾丁的山林與海洋環境後，大腦放鬆程度有顯著提升。

    「墾丁不只是玩水，更是現代人的心靈避難所。」墾管處指出，這次活動將帶領遊客走進被譽為墾丁祕境的「龜山步道」。這裡沒有大街的喧囂，只有環繞的山海景觀與森林芬多精；隨後轉往後灣沙灘，由專業導引進行海洋靜觀體驗，讓參與者在海浪聲中洗滌壓力。

    墾管處表示，為了落實「樂齡共融」政策，本次活動特別提供20名65歲以上長者免費優惠，一般民眾報名費則為350元。行程亮點之一是後灣社區著名的「硓咕石鹽風味餐」，這是在地傳承的海洋智慧，搭配平安御守DIY體驗，讓遊客不僅帶走心理的平靜，也能深入了解恆春半島的文化底蘊。

    後灣美食。（墾管處提供）

    後灣美食。（墾管處提供）

    後灣的硓咕石鹽平安御守。（墾管處提供）

    後灣的硓咕石鹽平安御守。（墾管處提供）

