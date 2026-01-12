基市議長童子瑋攜手楊明海運 捐贈明德國中校車

基隆市明德國中校車老舊，基市議長童子瑋（左二）媒合陽明海運基金會董事長蔡豐明（右二）捐贈，由明德國中校長徐仁斌（中）代表接下。圖右一為教育處副處長楊永芬，左一為明德國中家長會長高嘉宏。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

基隆市議長童子瑋今天（12日）參加「捐贈明德國中特教車」活動。童子瑋表示，很高興能成功媒合陽明海運捐贈校車給明德國中，實現企業社會責任。他也針對特教學生人數逐年增加的現況，向基隆市政府提出建議，包含建立普教、特教分工系統、教學進班支援系統，以及擴大臨時照護與喘息服務系統。

童子瑋表示，當公部門與企業願意攜手合作，善意才能真正走進孩子的生活裡，這樣的力量值得所有人一起珍惜與感謝。所謂的進步基隆理念，就是希望政府的責任，從來不是「做到這樣就好」，而是每一年都要比上一年更進步，因此他也針對特教支持系統提出具體建議。

童子瑋表示，首先應該要建立普教、特教分工系統，除了逐年增加特教師資與專業人力之外，更要建立導師與特教教師間的合作與分工模式，並提供第一線教師公假進修與系統化培訓，全面提升特教知能。

其次，建立教學進班支援系統，當班級中特教學生比例逐年提高，應該要由巡迴教師、輔導與專業團隊實際進入教室協助教學，同時同步建構教師支持與心理關懷系統，分擔第一線老師的教學與情緒壓力，讓老師能回到教學專業本位。另外，擴大臨時照護與喘息服務系統，讓主要照顧者能獲得必要的支持與短暫休息，重新累積力量，陪孩子一起走得更長、更遠。

基隆市明德國中校長徐仁斌表示，原本的老校車服務明德國中特教生12年，感謝陽明海運基金會董事長蔡豐明慷慨捐贈，在童議長的牽線媒合及基隆市政府努力下，新校車到位，讓特教生求學道路更加安全，也因為新車視野更棒，大幅提升行的安全。

