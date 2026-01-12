新北都更案累計核准1517件 是過去20年總和9.1倍

新北市政府在市府1樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」，市長侯友宜前往參觀。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今（12）日起至1月18日，在市府1樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。市長侯友宜出席表示，新北「都更三箭」政策總申請量達到2170件、核准1517件，是過去20年所有都更案總和的9.1倍。

侯友宜致詞指出，新北市都市更新處成立15週年，新北市住宅及都市更新中心也成立5週年，今年以「韌性、創新、共融」為主題，展現他從2019年上任以來推動都市更新的成果。這7年多來，都更總申請量達到2170件、核准1517件，是過去20年來所有都更案總和的9.1倍，在市府團隊帶動及都更公、學會協助和市民支持下，新北都更總戶數達7萬戶，等於是一個蘆洲區的總戶數。

侯友宜強調，都更除了提升居住安全，分回的樓地板面積做公益回饋設施有3萬5000坪，等於4個新北市圖書總館的數量，幫助市府推動日照、托育、活動中心、圖書館等，新北市因為都市更新改變城市風貌，讓市民住得更安全、安心，帶動在地樂活跟安養。

新北市都市更新處處長康佑寧表示，「都更15+5週年慶」展覽以積木為主題，象徵市府、新北住都中心、專業公學會與市民，共同堆疊築造穩固家園。展覽內容包含回顧自1999年台北縣城鄉局成立都市更新課、2010年成立都市更新處、2021年成立新北住都中心至今的重要都更政策與指標案件，並展示多元都更方案、都更推動產業活化與公益性成果。

展覽即日起至1月18日，每天上午10點至晚間6點在市府1樓大廳展出，現場設有互動區與「未來留言板」，邀請市民寫下對家的期許與想像，還有抽獎活動及親子工作坊。

「新北都更15+5週年慶展」即日起在新北市政府一樓大廳展出，與會來賓共同合影。（記者賴筱桐攝）

展覽現場設置互動留言牆，邀請民眾寫下對家的期待和想像。（記者賴筱桐攝）

