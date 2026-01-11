為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    做慈善過好年！鳳山代天府功德會助840弱勢戶、捐華山到宅服務車

    2026/01/11 20:08 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄鳳山代天府慈善功德會，攜手64里捐130萬元助840弱勢戶。（廟方提供）

    高雄鳳山代天府慈善功德會，攜手64里捐130萬元助840弱勢戶。（廟方提供）

    高雄鳳山代天府慈善功德會逐年擴大捐助規模，今天寒冬送暖，攜手鳳山區64里發放民生物資130多萬元，捐助840戶弱勢家庭，更捐贈華山基金會1輛到宅服務車，行動照顧更多弱勢長輩，能夠安心過好年。

    鳳山代天府是地方信仰中心，長期關懷社會弱勢，成立鳳山代天府慈善功德會，今年邁入第12年，近千名社會善心人士、每人每月捐款200元，幫助中低收入戶及社會邊緣戶，由功德會篩選救助對象，經社會局社福中心、里長通報弱勢族群，理監事親自訪視把關確認，每年寒冬送暖發放民生物資，幫助真正需要幫助的人。

    功德會理監事今天攜手鳳山區64里里長，一同發放民生物資及現金1000元，總計130多萬元，捐助840戶弱勢家庭，現場人潮很多，大排長龍領取物資。功德會獲悉華山基金會車輛老舊影響服務，今天也捐贈1輛近90萬休旅車，作為到宅服務車，讓關懷長輩服務不中斷，善心的愛延伸到社會。

    功德會也針對急需救助個案，發放急難救助金，協助渡過難關，更捐助家扶中心等照顧弱勢家庭學生，並發放多間學校清寒學生獎助學金、寒暑假弱勢學童營養午餐，讓弱勢學生無後顧之憂，得以安心就學。

    理事長吳進昌感謝所有會員長期捐款愛的付出，莫忘世上苦人多，讓善心的愛延伸到社會；瑞興里長王玉蘭說，寒冬送暖逐年增加里數，今年擴大捐助840戶歷年最多，幫助更多弱勢家庭過好年。

    鳳山代天府功德會另捐贈華山基金會1輛價值約90萬元到宅服務車。（廟方提供）

    鳳山代天府功德會另捐贈華山基金會1輛價值約90萬元到宅服務車。（廟方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播