做慈善過好年！鳳山代天府功德會助840弱勢戶、捐華山到宅服務車

高雄鳳山代天府慈善功德會，攜手64里捐130萬元助840弱勢戶。（廟方提供）

高雄鳳山代天府慈善功德會逐年擴大捐助規模，今天寒冬送暖，攜手鳳山區64里發放民生物資130多萬元，捐助840戶弱勢家庭，更捐贈華山基金會1輛到宅服務車，行動照顧更多弱勢長輩，能夠安心過好年。

鳳山代天府是地方信仰中心，長期關懷社會弱勢，成立鳳山代天府慈善功德會，今年邁入第12年，近千名社會善心人士、每人每月捐款200元，幫助中低收入戶及社會邊緣戶，由功德會篩選救助對象，經社會局社福中心、里長通報弱勢族群，理監事親自訪視把關確認，每年寒冬送暖發放民生物資，幫助真正需要幫助的人。

功德會理監事今天攜手鳳山區64里里長，一同發放民生物資及現金1000元，總計130多萬元，捐助840戶弱勢家庭，現場人潮很多，大排長龍領取物資。功德會獲悉華山基金會車輛老舊影響服務，今天也捐贈1輛近90萬休旅車，作為到宅服務車，讓關懷長輩服務不中斷，善心的愛延伸到社會。

功德會也針對急需救助個案，發放急難救助金，協助渡過難關，更捐助家扶中心等照顧弱勢家庭學生，並發放多間學校清寒學生獎助學金、寒暑假弱勢學童營養午餐，讓弱勢學生無後顧之憂，得以安心就學。

理事長吳進昌感謝所有會員長期捐款愛的付出，莫忘世上苦人多，讓善心的愛延伸到社會；瑞興里長王玉蘭說，寒冬送暖逐年增加里數，今年擴大捐助840戶歷年最多，幫助更多弱勢家庭過好年。

鳳山代天府功德會另捐贈華山基金會1輛價值約90萬元到宅服務車。（廟方提供）

