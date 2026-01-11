月薪3萬過得像百萬！他曝「精緻窮」背後辛酸真相

台灣社會近年出現「精緻窮」現象，引發跨世代熱議。（資料照）

台灣社會近年出現「精緻窮」現象，引發跨世代熱議。據一名網友近日在社群平台發文表示，許多年輕同事月薪僅約3萬5000元至4萬5000元，卻擁有最新款iPhone、頻繁出入高級餐酒館並熱衷出國旅遊，讓原PO開始思考「精緻窮」的真相。

該名網友在Dcard發文表示，近期與公司新進的85後、90後同事聊天，發現不少人呈現「精緻窮」的共同樣貌。貼文指出，這些年輕族群普遍使用高階手機與耳機，日常消費習慣偏向外送平台、連鎖咖啡與手搖飲，下班後也常透過社群媒體分享餐酒館、健身、醫美或旅遊行程，社群形象看似生活無虞。

請繼續往下閱讀...

不過，原PO透露，實際深入了解後，多數人月薪約落在3萬5千至4萬5千元之間，扣除都會區房租、水電與日常開銷後，每月可存金額有限，甚至成為月光族或背負信用卡債務。

「一輩子買不起房」

原PO曾試圖以長輩立場勸誡同事儲蓄以備退休或買房，卻得到令人沉默的回應。該名同事直言，即便每月極致省下2萬元，10年也僅存下240萬元，面對動輒1,500萬元起跳且持續調漲的房價，連頭期款都遙不可及。原PO分析指出，對於老一輩而言，「延遲享樂」是為了看得到的終點線；但對現代年輕人來說，房價這條終點線已消失在視線外，因此選擇買幾萬元的名牌包或享受高檔晚餐。

該篇貼文曝光後，引發大量網友迴響與激烈辯論。有留言表示：「不能完全怪年輕人，是房價太遙遠，遠到努力一輩子也買不起，才產生先滿足當下的想法。」、「保險買好、備妥緊急預備金後，剩下的愛吃吃喝喝、出國玩，不奢望買房生子，身心狀況反而更好。」

「突然需要錢怎麼辦？」

然而，另一派網友則提出警訊，認為「精緻窮」隱藏著極大的老年貧窮風險。有留言指出：「突然需要用錢時就差很多了，就算不買房，老了也需要生活費，沒存錢以後怎麼辦？」也有人質疑，收入低時確實難存大錢，但完全不儲蓄的行為仍具備高度危險性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法