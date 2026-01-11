同源不同命！海端米坐擁新武呂溪首道清泉 卻因行政區劃無緣「米王」爭霸

海端鄉生產的稻米更接近池上米的水源頭，但無法參加相同比賽。（記者黃明堂攝）

台東縣池上米名滿天下，但鮮少有人知道，鄰近的海端鄉稻米產銷班，其耕作環境與池上實屬同一水系，甚至更貼近水源頭。但因行政區劃限制，這群隸屬池上鄉農會的海端農民，長期以來卻無法參與池上米的認證與品質競賽。昨天，海端鄉稻米產銷班於聯合工作檢討會中發出基層心聲，呼籲建立屬於海端自己的品牌與競賽機制。

海端鄉位居中央山脈山腳，其稻田多灌溉自新武呂溪的最上游。這條溪流正是孕育池上米的生命線。從地理條件來看，海端米直接引灌未經污染的純淨山泉，礦物質豐富，同樣具備縱谷地區的大溫差環境，有利於澱粉累積。海端耕地海拔略高，空氣清新，稻米生長期環境條件完全不輸池上。

儘管海端鄉第2班與第19班稻米產銷班在行政上隸屬池上鄉農會，且耕種技術與管理均與池上農民同步。但受限於現行產地證明標章制度（需設籍於池上鄉內），海端農民生產的優質米始終無法冠上「池上米」標誌，更無法參加象徵米界最高榮譽的池上米王競賽。

台東海端的稻米產銷班昨日於池上鄉農會舉辦一年一度的第2班與第19班聯合工作檢討會議，第19班班長王瑋樺感慨表示，「我們真的很努力很用心的經營產銷班所有事務，靠天吃飯的辛苦農民需要好好的被對待，也希望被看見」。

陳瑩鼓勵海端打造自有稻米品牌，結合布農族的文化與地方特色，未來不會輸給池上鄉。更提出海端鄉自辦稻米競賽，透過良性競爭提高地方農業品質。陳瑩強調，自己有五屆立委的中央歷練，十分清楚要如何協調中央的資源挹注地方發展，未來若能當選縣長，必定能讓台東走出邊陲、邁向世界。

立委陳瑩昨天出席海端鄉稻米產銷班會議，關注海端米無法參加池上米競賽的問題。（記者黃明堂攝）

