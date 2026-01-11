為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    粉彩四大協會首度聯展 演繹粉彩藝術新視界

    2026/01/11 08:30 記者蘇福男／高雄報導
    「結駟/粉墨－2026全國粉彩協會聯展」即日起在高雄市文化中心至真堂一、二館展出。（高市文化中心提供）

    「結駟/粉墨－2026全國粉彩協會聯展」即日起在高雄市文化中心至真堂一、二館展出。（高市文化中心提供）

    「結駟/粉墨－2026全國粉彩協會聯展」即日起在高雄市文化中心至真堂一、二館展出，歡迎民眾觀展感受粉彩藝術無極限的魅力。

    此次展覽由台灣粉彩畫協會、宜蘭縣粉彩畫美術學會、桃園市粉彩發展協會及高雄市國際粉彩協會等4大協會聯手策劃，聯展主題「結駟/粉墨」，寓意4大協會如4匹良馬並駕齊驅，過去4大藝術團體深耕台灣南北，致力於粉彩創作、推廣，此次透過合作聯展，不僅擴大場地空間與作品幅數，更試圖透過跨地域對話，探索粉彩在傳統與當代精神間的融合。

    主辦單位表示，展覽亮點在於藝術家們運用粉彩複合多元媒材的跨域手法，重新詮釋粉彩繪畫的美與情感，作品中展現出的繽紛活力和藝術深度，體現了創作者在粉彩世界中，如同縱馬奔馳般追求心靈滿足的純粹精神。

    為了推廣粉彩美學，展期間特別安排多場重量級講座與導覽活動，包括劉肖苓老師專題講座，楊玉緣、楊治瑋、呂錦堂等多位名家將親自進行示範講解，林昀葶、王萬成、黃美倫、王敏妃等老師則提供專業導覽，讓民眾能深入領略每幅畫作背後的技法與詩意，展期至1月20日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播