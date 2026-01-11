粉彩四大協會首度聯展 演繹粉彩藝術新視界

「結駟/粉墨－2026全國粉彩協會聯展」即日起在高雄市文化中心至真堂一、二館展出。（高市文化中心提供）

「結駟/粉墨－2026全國粉彩協會聯展」即日起在高雄市文化中心至真堂一、二館展出，歡迎民眾觀展感受粉彩藝術無極限的魅力。

此次展覽由台灣粉彩畫協會、宜蘭縣粉彩畫美術學會、桃園市粉彩發展協會及高雄市國際粉彩協會等4大協會聯手策劃，聯展主題「結駟/粉墨」，寓意4大協會如4匹良馬並駕齊驅，過去4大藝術團體深耕台灣南北，致力於粉彩創作、推廣，此次透過合作聯展，不僅擴大場地空間與作品幅數，更試圖透過跨地域對話，探索粉彩在傳統與當代精神間的融合。

請繼續往下閱讀...

主辦單位表示，展覽亮點在於藝術家們運用粉彩複合多元媒材的跨域手法，重新詮釋粉彩繪畫的美與情感，作品中展現出的繽紛活力和藝術深度，體現了創作者在粉彩世界中，如同縱馬奔馳般追求心靈滿足的純粹精神。

為了推廣粉彩美學，展期間特別安排多場重量級講座與導覽活動，包括劉肖苓老師專題講座，楊玉緣、楊治瑋、呂錦堂等多位名家將親自進行示範講解，林昀葶、王萬成、黃美倫、王敏妃等老師則提供專業導覽，讓民眾能深入領略每幅畫作背後的技法與詩意，展期至1月20日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法