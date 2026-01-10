屏東蜜棗採收旺季 警方啟動「棗安專案」防竊

警方加強夜間巡邏防止蜜棗採收旺季遭竊。（里港警分局提供）

屏北高樹鄉、鹽埔鄉為蜜棗主要產地，1月開始進入採收旺季，近期受氣溫驟降、日夜溫差大影響，果皮更薄，口感更脆甜，價格也相當穩定，且1年只收成1次是當地農民的重要收入來源，里港警分局為守護農民心血，防制蜜棗、農機具遭竊，9日起實施護農「棗安專案」。

專案首日晚間於高樹鄉公所前舉行戶外勤教，集結警力16名、民力12名、警車8部，針對重點棗園及工寮加強巡邏、守望，結合警力與民力宣示護棗決心。

高樹鄉長梁正翰長表示，蜜棗是高樹鄉相當重要且知名農作物，也是過年伴手禮很好的選擇，棗農在種植採收過程相當辛苦，並且肯定警方主動護農措施，里港警也提醒農民強化監控、照明等防竊設備並提高警覺。後續將加強勤務作為，以區域聯巡、設置臨時巡邏箱增加巡邏班次、結合民力共同巡守，並運用無人機巡視偏僻農路、工寮，以發掘可疑人車，守護農民心血。

里港警分局長邱逸樵強調，規劃「棗安專案」加強勤務作為、結合民力並運用科技等方式守護農民心血，尤其是無人機的運用，結合傳統巡邏方式達到點、線、面的全方位防護，專案預計將執行到農曆年後，希望能讓農民安心好過年。

警方在清晨巡邏農田防竊。（里港警分局提供）

蜜棗採收旺季，里港警方啟動「棗安專案」防竊（里港警分局提供）

