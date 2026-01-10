為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學測前1週 鳳新高中「封神榜」陪伴學生迎戰

    2026/01/10 08:41 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳新高中啟動「封神榜」加油團，陪伴學生安心迎戰學測。（校方提供）

    大學學科能力測驗將於下週六登場，鳳新高中考前一週啟動「鳳新封神榜」學測加油團，校長陳江海帶領團隊、家長會化身「守護天神」，象徵神級祝福學生，在大考關鍵時刻，陪伴學生安心迎戰學測。

    由校長陳江海帶領教師團隊、行政同仁與家長會共同化身「守護天神」，有指引方向的「魔法女巫」、坐鎮全局的「玉皇大帝」、文思泉湧的文科大神、穩定心緒的安心女神、氣場滿滿的信心天后，以及隨時在線支援的理科軍師。

    校長陳江海扮演鳳新高中「校長」，代表接受天神的加持，這不只是角色扮演，是一群教育工作者在孩子最需要時刻站出來，將祝福、陪伴與安心感，送到每一位即將走進考場的孩子身邊。

    學校也以實際行動傳遞祝福，家長會長李妮樺贈送高三生「董師父花生麻糬」，以「花生」象徵「好事發生」，寄寓學生在學測中發揮實力、穩定應試、考出滿級分的美好祝願，陪伴孩子們迎向挑戰。

    校長陳江海表示，學測不只是學科能力的檢核，更是一場對學生心理素質與自我信任的考驗，學校除了協助學生做好學習準備，更重要的是在關鍵時刻，讓孩子感受到支持、理解與陪伴，知道自己並不是獨自面對壓力。

    校方指出，透過「鳳新封神榜」創意角色設定，讓師長以輕鬆而具象方式，陪伴考生走過考前最緊張一段時光，傳遞「有人在你身邊、有人替你撐著」安心感，用溫柔而堅定的力量，穩住孩子的心。

