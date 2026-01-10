為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    土城頂欣社區關懷據點展現多元共融 新住民志工料理溫暖人心

    2026/01/10 08:40 記者翁聿煌／新北報導
    新北市土城頂欣社區充份展現關懷長輩、多元共融特色。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城頂欣社區充份展現關懷長輩、多元共融特色。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城區頂欣社區發展協會長期深耕在地服務，透過「頂欣社區照顧關懷據點」提供長者關懷、健康促進、共餐及陪伴服務，結合在地居民與多元背景志工力量，讓長者能在社區中獲得溫暖支持，也成為新住民參與公共事務、促進文化交流平台，據點在志工投入與服務創新上的努力備受肯定，去年榮獲「社區金點獎－金點之星團體獎」，展現社區照顧與多元共融成果。

    據點志工當中，來台20多年的新住民志工余宴蒂，以溫暖人心的料理，成為據點不可或缺的重要力量，余宴蒂為印尼華僑，21歲嫁來台灣，初到異鄉時語言不通、生活適應充滿挑戰，在先生鼓勵下勇敢踏出學習的第一步，從國小補校一路努力，如今已獲得宏國德霖科技大學餐旅管理系學位，完成自己的求學夢想。

    余宴蒂在求學期間，展現高度學習熱忱，獲得市長獎肯定，並考取中餐、西餐、烘焙等多項專業證照，她也將所學回饋社區，投入頂欣社區照顧關懷據點擔任志工至今已3年，協助共餐備餐與長青課程，用心準備的每一道料理，都是對長輩的真誠關懷。

    她除了自身投入服務，也主動號召多位新住民朋友加入志工行列，讓更多新住民走進社區、參與公共事務，促進不同文化之間的理解與融合，今年9月，英國生活品質研究院主席參訪土城區公所，頂欣社區配合中秋節慶，由余宴蒂與長輩們一同製作鳳梨酥與蛋黃酥，致贈外賓品嚐，獲得外賓高度讚揚，傳遞頂欣社區溫暖的人情味，更是成功的國際城市交流。

    土城區長周晉平表示，未來將持續結合在地特色與志工能量，深化社區服務內涵，打造更友善、溫暖且具支持力的社區照顧網絡，讓大家在社區大家庭中感受到滿滿的幸福感。

    新北市土城頂欣社區新住民共同參與老人共餐料理，菜色豐富長輩開心。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城頂欣社區新住民共同參與老人共餐料理，菜色豐富長輩開心。（記者翁聿煌攝）

    來台20多年的新住民志工余宴蒂，以溫暖人心的料理，成為據點不可或缺的重要力量。（記者翁聿煌攝）

    來台20多年的新住民志工余宴蒂，以溫暖人心的料理，成為據點不可或缺的重要力量。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播