大學長江國雄送書 竹縣枋寮國小學童用樂音迎接書香

退休老師江國雄（中）在好友、退休校長黃辛材（後右）陪同下，一起把200多本優良圖書送到枋寮國小，由校長彭祥瑀（左2）代表收下。（記者黃美珠攝）

新竹縣84歲退休老師江國雄近日整理家裡珍藏的世界文學名著、畫冊、中外歷史名人傳等套書，在同為教育界老兵的好友黃辛材等陪同下，用貨車送這200多本優良童書，給自己曾就讀也任教過的母校新埔枋寮國小。校長彭祥瑀則帶著該校「愛樂小提琴社團」小朋友們用樂音迎接書香，還跟江國雄一起推著書往圖書館，邊走邊開心暢聊著枋寮國小近年的一切變化。

彭祥瑀說，枋寮國小圖書館藏書量最多可達1萬2000本，目前已有1萬500本，很開心再收到老校友、也是教育前輩江國雄所贈的前述好書，所以特別安排小朋友們用琴音、鞠躬，當面向已是爺爺的老學長致謝。

請繼續往下閱讀...

江國雄說，他小時候有書念就已經不錯，所以別說是圖書館，就是一般課外讀物也很少見。他的孫兒已經高中，家裡留有20多套、200多本適合國小小孩看的多種優良讀物，擺著也是可惜，所以他決定整理整理就送去給枋寮國小、這所他童年的母校，也是他台北師範畢業後任教的第2所小學。

江國雄後來持續進修，台中師專畢業後改分發到台北市服務，最後又進階取得師大美術系學位，此後一直離鄉在外，直到他退休才又重回新埔這個美麗故土。

退休老師江國雄（左）跟枋寮國小校長彭祥瑀（右）一起推著書前往圖書館，邊走邊開心暢聊枋寮國小近年的變化。（記者黃美珠攝）

退休老師江國雄（右2）開心指揮著枋寮國小的小學弟們小心搬運書本。（記者黃美珠攝）

新埔枋寮國小的「愛樂小提琴社團」用樂音感謝退休老師江國雄（坐者左）為他們帶來書香。（記者黃美珠攝）

新埔枋寮國小的「愛樂小提琴社團」用樂音感謝退休老師江國雄（坐者右）為他們帶來書香。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法