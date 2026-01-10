為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆市推「神隊友召喚卡」 家長可享4小時免費臨時托育

    2026/01/10 08:55 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市6個月以上的幼兒，家長臨時急事或需喘息，可臨時托育。（記者盧賢秀攝）

    為減輕新手爸媽育兒負擔，基隆市政府今年出生的新生兒，家長可獲得「神隊友召喚卡」，可免費4小時的兒童日間定點臨時托育，讓有急事的家長可以當天預約臨時托育、適時獲得支援。

    兒童及少年事務處處長吳雨潔表示，當家長在育兒過程中遇到突發狀況、需要短暫喘息或支援時，只要使用這張卡，就能即時獲得安心、專業的托育服務。「神隊友召喚卡」會隨同育兒寶貝袋一起發放，家長不需額外申請，只要於本市戶政事務所辦理新生兒出生登記時，就可直接領取。

    基隆市兒童日間定點臨時托育之幼兒，為6個月以上至學齡前兒童，時間為週二至週五上午9時至下午5時，基隆7處親子館及祖孫館，採彈性預約制，家長可事前預約或當天致電各館洽詢，每館每日提供4個名額，其中1個名額保留給當日電話預約，以即時回應家長臨時托育需求。

    吳雨潔表示，希望透過「神隊友召喚卡」臨時托育制度，成為民眾育兒的後盾，市府將繼續打造更友善、有溫度的育兒支持網絡，成為家長在育兒路上可靠的「神隊友」。

    基隆市今年出生的嬰兒，家長可獲得4張神隊友召喚卡，家長臨時有事可以臨托。（記者盧賢秀攝）

