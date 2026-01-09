為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市公園、行道樹災後復原尚需3.6億 王美惠協調要求動用預備金支援

    2026/01/09 19:03 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市丹娜絲颱風災後修復尚需3.6億餘元，立委王美惠（左）今邀集公共工程委員會、國土管理署協調支援。（立委王美惠服務處提供）

    嘉義市丹娜絲颱風災後修復尚需3.6億餘元，立委王美惠（左）今邀集公共工程委員會、國土管理署協調支援。（立委王美惠服務處提供）

    嘉義市去年受丹娜絲颱風重創，上萬株樹木倒伏、28處公園設施損壞，災後復原經費尚需3.6億餘元，亟需中央經費支援。立委王美惠今邀集行政院公共工程委員會、內政部國土管理署召開災後重建經費協調會，要求國土署以專案呈報行政院，動用預備金協助地方儘快災後修復，工程會、國土署允諾，請市府修正相關項目單項，會儘速辦理。

    市府建設處去年8月函文向行政院申請「丹娜絲颱風專案申請補助經費」3.6億餘元，國土署已於去年11月辦理現勘。

    王美惠表示，丹娜絲颱風造成嘉市倒伏樹木超過1.5萬株、斷枝逾2.4萬株，28處公園燈具損壞逾100盞、設施約400處，修復工作艱鉅，中央必須即時支援。

    王美惠說，中央依「災後復原重建特別條例」共編列16.5億元，已補助各縣市政府16.3億元，剩餘2000萬元，嘉市公園設施、大量行道路樹仍待修復，要求國土署將嘉市所需經費專案報請行政院，動用預備金支應。

    王美惠表示，此次風災國土署已補助嘉市兒童福利中心外牆整修、港坪運動公園體育館修繕1400萬元，地方有需要，她一定爭取中央支援。

    工程會、國土署今表示，會全力支持，請市府修正相關項目單價，採實作實算方式辦理，以利後續審查、發包作業加快進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播