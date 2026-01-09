嘉市公園、行道樹災後復原尚需3.6億 王美惠協調要求動用預備金支援

嘉義市丹娜絲颱風災後修復尚需3.6億餘元，立委王美惠（左）今邀集公共工程委員會、國土管理署協調支援。（立委王美惠服務處提供）

嘉義市去年受丹娜絲颱風重創，上萬株樹木倒伏、28處公園設施損壞，災後復原經費尚需3.6億餘元，亟需中央經費支援。立委王美惠今邀集行政院公共工程委員會、內政部國土管理署召開災後重建經費協調會，要求國土署以專案呈報行政院，動用預備金協助地方儘快災後修復，工程會、國土署允諾，請市府修正相關項目單項，會儘速辦理。

市府建設處去年8月函文向行政院申請「丹娜絲颱風專案申請補助經費」3.6億餘元，國土署已於去年11月辦理現勘。

王美惠表示，丹娜絲颱風造成嘉市倒伏樹木超過1.5萬株、斷枝逾2.4萬株，28處公園燈具損壞逾100盞、設施約400處，修復工作艱鉅，中央必須即時支援。

王美惠說，中央依「災後復原重建特別條例」共編列16.5億元，已補助各縣市政府16.3億元，剩餘2000萬元，嘉市公園設施、大量行道路樹仍待修復，要求國土署將嘉市所需經費專案報請行政院，動用預備金支應。

王美惠表示，此次風災國土署已補助嘉市兒童福利中心外牆整修、港坪運動公園體育館修繕1400萬元，地方有需要，她一定爭取中央支援。

工程會、國土署今表示，會全力支持，請市府修正相關項目單價，採實作實算方式辦理，以利後續審查、發包作業加快進行。

