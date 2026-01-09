全國只剩4縣市沒免費營養午餐 屏縣府：尚須審慎評估

屏縣重視營養午餐，已連續兩年舉辦學校營養午餐創意料理秀－屏東廚神爭霸戰。（資料照，記者羅欣貞攝）

免費營養午餐近日成熱議焦點，全國僅剩4縣市仍自費，屏東縣是其中之一，縣府今（9）日回應，午餐全面免費將需增加支出約5億元，恐對其他教育政策與建設形成排擠效果，因此尚須審慎評估。

針對屏縣中小學學生營養午餐是否採全面免費一案，屏東縣政府教育處長陳國祥表示，提供兼顧衛生安全、營養美味的午餐，以照顧本縣學生健康並融入食農教育、飲食文化與惜食觀念，是縣府午餐政策的核心價值，縣府2026年度以縣款編列午餐相關經費，包含可溯源食材補助、中央廚房建置修繕費、經濟弱勢學生午餐補助、班班喝鮮奶經費等約4.5億元。

縣府指出，如果午餐全面免費將需增加支出約5億元，預估午餐政策每年將需約9.5億元的支出，將會對其他教育政策與建設形成排擠效果，對整體教育財政結構具有長期影響，因此尚須審慎評估。

教育處強調，將持續推動午餐食材品質，讓學生吃得健康、吃得安心，並確保教育發展穩定、學生照顧不中斷。

