明晚又有大陸冷氣團報到！氣溫下探9度 2500公尺高山有望飄雪

注意週六清晨低溫。（氣象署提供）

明天晚上又有另一波大陸冷氣團報到！中央氣象署預報，明天白天回溫明顯，但入夜後又有另一波大陸冷氣團，中部以北和宜蘭降溫明顯，部分地區可能跌到剩9度低溫，2500公尺以上高山更有飄雪機會。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天清晨仍受到輻射冷卻效應影響，各地清晨仍寒冷，低溫不到10度，但白天起氣溫回升，西半部仍要注意日夜溫差大，晚上起就有另外一波大陸冷氣團報到，不過這波冷空氣影響時間不算久，下週一（12日）白天起就開始回溫了。

請繼續往下閱讀...

黃恩鴻說，需要注意的是，明天晚上這波大陸冷氣團會有一小波水氣，會讓2500公尺以上的高山有零星降雪機率，且基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週日（11日）也是日夜溫差很大，北部和宜蘭16度到17度，花蓮和台東18度到20度，中南部21度到24度。

「下週一白天起，大陸冷氣團就會減弱，氣溫緩慢回升」，黃恩鴻說，但下週一晚上到下週二又有一波水氣，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，提醒民眾注意。

黃恩鴻說，下週一到下週五會維持比較穩定的天氣，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，氣溫也不會太低，低溫普遍12度到14度，白天溫度可達20度以上。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第一週（1月10日~1月16日）期初受冷高壓影響，北部及東半部氣溫偏低，西半部晴到多雲、日夜溫差大，僅局部地區及東半部有零星短暫雨。

隨後冷高壓勢力減弱，各地氣溫略回升，第二週（1月17日~1月23日）仍有受北方系統影響可能；雨量方面，因環境場水氣增加，降雨機率略提高，但預報不確定性仍大。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法