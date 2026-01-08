為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    會勘澄清湖棒球場改善工程 邱俊憲：讓球迷安心看球、享受比賽

    2026/01/08 19:44 記者王榮祥／高雄報導
    多名高雄市議員共同會勘澄清湖棒球場改善工程。（邱俊憲提供）

    多名高雄市議員共同會勘澄清湖棒球場改善工程。（邱俊憲提供）

    多位高雄市議員今偕同運發局，共同會勘澄清湖棒球場改善工程，針對球迷關注的設施安全與品質提出建議，盼改善後的新空間能讓球迷安心看球、享受比賽。

    把握議會休會期間，邱俊憲、簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、黃文志、陳慧文及張博洋等多位市議員，今天共同現地會勘澄清湖棒球場，了解場地整備與各項改善工程進度。

    針對部分看台座位因漏水及鳥類排泄物影響民眾觀賽體驗的情形，何權峰請運發局儘速改善，若短期內無法有效處理，應評估將該區列為不售門票區。

    針對無障礙設施使用者反映進場動線仍有不便處，黃文志請運發局於賽事期間即時提供協助，並將另行安排專案會勘，檢視並優化無障礙停車位至球場之動線規劃。

    球迷長期關心的大螢幕更新議題，簡煥宗強調大螢幕更新攸關整體觀賽品質，市府應同步積極提出更新計畫，爭取行政院、球團與市府三方合作，評估環場LED螢幕設置，回應球迷期待。

    至於球場周邊合法停車空間增加、接駁車輛規劃、停車場及公車亭至球場的人行動線優化，湯詠瑜認為相關事項涉及跨局處協調與都市計畫調整，將在議會持續追蹤與倡議。

    邱俊憲說，市府與議會將持續攜手努力，透過階段性改善與長期規劃，打造更安全、友善且具國際水準的棒球賽事環境，讓球迷安心看球、盡情享受比賽。

    高雄市議員檢視澄清湖棒球場改善實況。（議員邱俊憲提供）

    高雄市議員檢視澄清湖棒球場改善實況。（議員邱俊憲提供）

    高雄市議員站在球迷立場，對澄清湖棒球場改善提出多項建議。（議員邱俊憲提供）

    高雄市議員站在球迷立場，對澄清湖棒球場改善提出多項建議。（議員邱俊憲提供）

    澄清湖棒球場正進行改善工程。（邱俊憲提供）

    澄清湖棒球場正進行改善工程。（邱俊憲提供）

