台中公立國中小營養午餐將免費 私校聯盟籲私校學生不應被丟包

台中市長盧秀燕今天宣布所有公立國中小學生，115學年度起營養午餐全面免費，不過卻將私校學生排除在外，全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德今天表示，台北、桃園市都將私校生納入，私校學生家長同樣是納稅人，私校學生也是台中市民，市府應公私一體，不應將私校學生丟包。

温順德表示，台中市在104學年度開始，補助市立學校營養午餐每人每餐5元，後來又加碼每週10元水果或副食品補助，都一直未將私校學生納入，私校校長多次反映也無下文；今天盧市長進一步宣布115學年度開始，市立國中、國小實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠，強調營養午餐政策，過去是補助弱勢學生，現在應被視為整體教育政策的一環，但卻把2.3萬名私立中小學學生放生，他認為非常不公平。

温順德說，營養午餐補助政策上路以來，始終都未排富，每位市立學校學生雨露均霑，根本不是補助弱勢學生。而新的政策再加碼，市立國中小學生全面免費，既然是教育福利政策，理當公私立一體考量，為何只獨厚公校學生？私校家長同樣都是納稅人，孩子卻不能享有營養午餐免費待遇，家長怎能接受？希望盧市長基於公平原則，將私校學生也納入。

温順德強調，蔣萬安市長開營養午餐免費第一槍後，各縣市政府急著跟進，雖因財政狀況不同，各有其因應做法，但教育福利不該有落差，學生更不能分等級，他建議中央儘速訂定統一做法，全國各縣市一致實施，照顧更多的孩子。

