破解換臉、變聲影片 高雄大學開發手機Deepfake偵測系統

高雄大學資工系師生開發「多模態輕量化Deepfake偵測系統」。（圖由高雄大學提供）

高雄大學資訊工程學系教授潘欣泰，指導陳冠霖、張卜驊、黃羿禎、廖冠丞等學生，開發一套Deepfake（深偽）偵測系統，主打便攜與機動性，可在手機同時檢視畫面與聲音的一致性，專門破解換臉、變聲影片破綻，讓假影音無所遁形。

指導教授潘欣泰指出，隨著生成式AI技術快速發展，Deepfake相關的換臉、變聲影音大量出現在社群平台與通訊軟體中，真假愈來愈難辨，甚至被濫用於詐騙、造假或操弄輿論。他強調，Deepfake技術本身並非全然負面，關鍵在於如何被使用；現行多數偵測技術仰賴大型模型與高效能運算設備，一般使用者難以即時應用，因此鼓勵學生從實際需求出發，成為一般人也用得上的工具。

請繼續往下閱讀...

團隊組長陳冠霖表示，在系統設計上，團隊以輕量化深度學習模型為核心，並透過影像及語音多模態學習方式，同步檢視影像與聲音之間的一致性。破解Deepfake常見的偽造瑕疵，例如畫面邊緣不自然等細節，藉此提升在實際應用情境下的辨識效果。

他也指出，該系統在既有資料集上的辨識準確率可達9成以上，並透過量化與前處理流程優化，使模型能在行動裝置端完成即時推論，不需將影音上傳至雲端，有效降低延遲並兼顧使用者隱私，亦有助於系統在不同裝置與使用場域中保持穩定表現。

該項專題成果亦獲得多項外部肯定，於2025年底榮獲「2025全國AI專題創意競賽」資電領域組第一名，並同時奪下高雄大學資訊工程學系「畢業專題競賽」第一名，亦於教育部「2025 第30 屆大專校院資訊應用服務創新競賽」獲得資安技術組佳作肯定。

團隊組長陳冠霖展示「多模態輕量化Deepfake偵測系統」。（圖由高雄大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法