觀光署推原民部落旅遊書 彙整祭儀及食宿遊購資訊

交通部觀光署推出「島嶼之心的原色旅程」旅遊書。署長陳玉秀（左）表示，希望讓喜歡原民文化的人，知道怎麼到部落旅行。（記者蔡昀容攝）

台灣原民部落文化極其有魅力，但旅客想了解體驗，資訊不易取得。交通部觀光署發表「島嶼之心的原色旅程」旅遊書，以台灣原住民族歲時祭儀與部落生活為核心的全新旅遊指引。

觀光署今天（8日）在松山機場舉辦旅遊書發表活動。署長陳玉秀表示，她深受部落文化吸引，希望編輯一本書，讓喜歡原民文化的人，知道怎麼到部落旅行，讓旅遊資訊更易取得。

陳玉秀也強調，此書以尊重文化與不造成部落負擔為前提，重視部落意願與接待量能，同時考量交通動線、安全性與周邊觀光資源，實踐文化保存與觀光發展並行的理念。

觀光署表示，「島嶼之心的原色旅程」不同於傳統景點導向的旅遊書，而是以「走進部落、理解文化」為出發點，彙整全台歡迎旅客參與的原住民族祭儀，並精選部落食宿遊購行5大元素，引導讀者在旅途中看見原住民族如何與山林、大海及日常生活共生共存。

書裡依原住民族所處環境與生活型態，規劃為「山之祭旅」、「海之記憶」與「日常之歌」3大主題，呈現原住民族豐富文化樣貌。裝幀與設計也別具巧思，封面以台灣島嶼輪廓為鏤空意象，透過層層色彩堆疊象徵山、海與生活的交織。

「島嶼之心的原色旅程」目前並無販售，而是至部落旅遊索取專書方式取得，取得詳細資訊請見臉書粉絲專頁「交通部觀光署」、「阿里山 新印象」。

