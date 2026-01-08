台中74號快速道與台灣大道交會處壅塞 議員建議闢地下道路串聯橋下車道

環中路規劃地下道穿越台灣大道部分，尚有捷運藍線地下段等多項考量。（市府提供）

中市74號快速道路壅塞情況逐年加劇，多位市議員指出，在尖峰時段，74號快速道路主要匯流點如台灣大道、文心路及崇德路口，常出現嚴重回堵現象，影響整體通行效率與周邊區域交通秩序，建議交通局於快速道路74號與台灣大道交會處規劃地下道路串聯橋下車道，以紓解車流壅塞問題。

交通局表示，環中路規劃地下道穿越台灣大道部分，尚需考量後續捷運藍線地下段及台74快速道路墩柱限制，市府將再與交通部公路局、捷運工程局、建設局、都發局等相關單位研議工程可行性及相關法規限制，再依研議結果評估辦理。

請繼續往下閱讀...

市議員林昊佑、楊大鋐、黃佳恬指出，74號快速道路愈來愈塞，尤其是尖峰時間，多個匯流點更塞到回堵。

林昊佑表示，經現地觀察，74號高架橋下方平面道路利用率相對偏低，車流量明顯不足，顯示空間潛力仍未被充分運用，若能透過工程設計，於74號與台灣大道交會處開闢地下道路，穿越台灣大道，並與高架橋下車道銜接，可形成立體分流系統，使地面、地下與高架各有功能分工，有效分散車流。

林昊佑認為，此方案不僅可提供當地車輛通行替代路徑，降低主線及匝道壅塞壓力，亦有助提升台灣大道沿線運輸效率，促進都市西向交通幹道整體順暢，建議市府可先辦理可行性評估與初步設計，並納入後續年度交通建設計畫或中央補助計畫，作為中長期改善策略之一。

都發局表示，台74線快速道路與台灣大道交會處，位屬「台中市都市計畫主要計畫」的道路用地，可於道路用地範圍辦理道路改善工程，規劃地下車道銜接橋下道路；若經交通局、建設局以交通系統及道路工程專業評估須調整變更道路用地範圍或性質，都發局將配合辦理都市計畫相關法定程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法