    首頁 > 生活

    好吵！彰化縣「噪音王」誕生 紅牌重機「催落去」飆到104.4分貝

    2026/01/07 23:53 記者劉曉欣／彰化報導
    全都錄！彰化縣去年的噪音王出爐，位於員林山腳路測到紅牌重機高達104.4分貝。（彰化縣環保局提供）

    全都錄！彰化縣去年的噪音王出爐，位於員林山腳路測到紅牌重機高達104.4分貝。（彰化縣環保局提供）

    罰不怕！彰化縣環保局公布2025年「噪音冠軍路段」為員林山腳路，在固定聲音照相科技執法設備取締下，一整年開罰179輛次，加上通知到檢70輛次，總計取締達249輛次，其中，「噪音王」為紅牌重機，油門飆速讓分貝飆到104.4分貝，比標準86分貝還多了18.4分貝！

    環保局指出，針對噪音取締，主要依賴聲音照相科技執法設備，目前共有15套，其中12處是固定式，還有3套是移動式。預計今年會再增加3套移動式，針對噪音熱點來加強取締，讓噪音車輛無所遁形，光是去年固定式就取締達1043輛次，移動式取締187輛次。

    而去年最熱門的固定式取締地點為員林山腳路，推測與年輕族群有關，在機器測到音量超標的開罰就有179輛次，其中將近8成是機車，其餘2成為汽車。

    環保局指出，噪音取締標準與道路速限有關，道路時速50公里，開罰門檻為86分貝，而道路速限70公里，開罰門檻為90分貝，一旦測到分貝超標，就會直接開罰，裁處1800元到3600元罰款，也會通知到環保局進行檢測，如使用未認證的排氣管，再進行開罰。

