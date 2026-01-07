為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東港A咖店家！味益食品旅遊資訊國際化 闆娘獲觀光界「奧斯卡」

    2026/01/07 23:29 記者陳彥廷／屏東報導
    味益食品老闆謝貴蘭熱心服務，宛如東港觀光大使，獲得有「觀光界奧斯卡」之稱的觀光金獎。（記者陳彥廷攝）

    味益食品老闆謝貴蘭熱心服務，宛如東港觀光大使，獲得有「觀光界奧斯卡」之稱的觀光金獎。（記者陳彥廷攝）

    觀光署日前頒發有觀光界「奧斯卡」之稱的第三屆觀光金獎，可說是東港碼頭「招牌」的東港味益食品老闆謝貴蘭，成為屏東唯一獲獎個人工作者，在碼頭已屹立近30年的味益食品，謝貴蘭以半個東港人之姿，為東港開創了「觀光借問站」，熱心服務也擔任導覽，成為碼頭的另類「地標」。

    走進味益食品，迎面而來就是笑容可掬的謝貴蘭親切說著「歡迎光臨」，嬌小玲瓏的她跟前跟後熱心介紹家傳知名的肉鬆、肉脯等食品，隨著東港琉球的觀光發展，介紹的內容也更多元，多年下來，對東港在地如數家珍，她宛如東港的觀光大使。

    APPLE本名謝貴蘭，現年67歲，因為大伯居住東港的關係，從小就在東港出入，每3年1科的東港迎王是必定要參加的慶典，但她卻在子女都上高中、大學後，為了延續爸爸從食品機械跨足食品加工的事業，毅然決然從雲林到東港替爸爸顧店，當時東港碼頭仍未興盛，每天大宗遊客都是琉球人，觀光尚未發展，早些年她也是撐得苦哈哈。

    所幸幾年後屏縣府舉辦黑鮪魚觀光季，她眼見人潮進入、為東港帶來質變，認為觀光發展會是整個東港契機，自認個性「雞婆」的她，開始接下觀光署的「觀光借問站」，逐漸成為遊客造訪東港碼頭的觀光資訊集散地，她也更積極投入，多年來不論是觀光方面或是產品設計都獲獎無數。

    對於得到觀光金獎，APPLE坦言還是很訝異且開心，她認為，自己做的事情也是很多人投入，能雀屏中選甚感殊榮，雖然已達退休年紀，但她認為多年來，為東港「作公關」已成為她的志業。

    觀光署官員則說，味益食品因為甚早切入觀光，因此商品國際化，皆有中英文標示及清楚標價，加上也提供中英日韓泰等多國語言的觀光資訊，還不時祭出在地優惠，可說是在地的「A咖店長」。

