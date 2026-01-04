為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    最大公墓變無人公園1》高雄雙湖公園人煙罕至 市府順勢打造生態秘境

    2026/01/04 09:57
    由全國最大公墓改造的高雄雙湖公園，啟用7年始終人煙罕至，被稱為高雄秘境。（記者王榮祥攝）

    記者王榮祥／高雄專題報導

    全國最大規模公墓遷葬後改造的高雄雙湖公園，啟用7年人煙罕至，被戲稱無人公園!高雄市政府順勢而為，把握「無人」時刻、全力打造多元生態空間。

    雙湖公園前身為覆鼎金公墓，位於高雄三民、仁武、鳥松交界，佔地約26公頃，因緊鄰高速公路左營交流道旁，被視為高雄門面之一。

    市府鑑於城市整體發展與外界觀感，2015年啟動公墓遷葬與更新計畫，2018年完成堪稱全國規模最大、數量逾7萬的遷葬工程，原墓區規劃為雙湖森林公園。

    雙湖公園位處縣、市合併後的城區中心點，居高臨下、視野遼闊，但因緊臨殯儀館及垃圾焚化廠，優勢條件不易呈現，加上多數民眾對公墓的刻板印象，公園啟用至今7年、始終人煙罕至，被形容為秘境、無人公園。

    市府幾度嘗試優化雙湖公園提振人氣，效果卻不如預期，直到近期隔壁的果嶺自然公園開幕後大受歡迎，有步道可通往果嶺的雙湖公園再度引起關注。

    市長陳其邁表示，雙湖公園將啟動新一波轉型計畫，但與過往有點不同，這回將著重生態復育；他還打趣介紹主責公園更新案的工務局新工處，對公園更新後的發展潛力懷抱雄心壯志。

    新工處證實，雙湖公園更新計畫不再執著於人，而是回歸環境本身，將把握「無人」時刻，全力營造多元生態空間。

    新工處初步調查公園內各種動、植物逾兩百種，將運用今年中旬完成的滯洪池周邊場域，及近期正舖設的園區新闢道路，加入多元植栽區與生物通道系統。

    此外還會規畫蜻蜓、蝴蝶的專屬培育區，搭配花卉、綠地與湖水，設法吸引更多生物進駐，讓園區的生命持續豐富，預計農曆年前可開放。

    市議員邱俊憲認為，現階段讓雙湖公園休養生息是不錯的方向，可再等一段時間、再等一些變化，再來檢視與討論如何讓更多人願意進來公園。

    相關新聞請見

    最大公墓變無人公園2》前身是最大公墓 雙湖公園故事多

    雙湖公園位於高雄城區中心點，視野遼闊。（記者王榮祥攝）

    雙湖公園去年啟動新一波優化方案，著重生態與交通，預計農曆年前可開放。（記者王榮祥攝）

    雙湖公園環境幽靜。（記者王榮祥攝）

    雙湖公園緊鄰中區焚化廠。（記者王榮祥攝）

