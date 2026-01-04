為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    小心罰很大！ 交通新制無照駕駛最重罰6萬

    2026/01/04 09:47 記者許麗娟／高雄報導
    高市交大透過宣傳短片提醒無照駕駛罰很大。（圖由高雄市交通大隊提供）

    邁入2026年，《道路交通管理處罰條例》大幅修正，無照駕駛最高罰鍰6萬元，高雄市警察局交通警察大隊以輕鬆有趣風格呈現的宣導短片提醒「罰很大！」，交通局亦列表格提醒8項新制上路。

    高雄市交通局指出，交通新制在違規罰鍰部分，「無照駕駛」從原本罰機車1.2萬元、汽車2.4萬元，提升至機車3.6萬元、汽車6萬元；駕駛手持手機、吸菸從罰1000元以下提升至1200元。

    「高齡換照制度」年齡下修至70歲起即須重新換照，並接受健康評估；75歲以上若違規肇事，須「自費」接受駕駛訓練才可換照；此外，考照筆試取消是非題並導入危險感知與 情境題；路考加考路口停讓、轉彎死角確認、無號誌化路口；預計9月機車考照前須完成道路駕駛訓練；2027年10月試辦機車路考。

    此外，用路人只要闖紅燈、未讓幹道車，以及行經行人穿越道、醫院、校區未減速，嚴重違規或點數達標，須強制回訓。

    高市交大進一步說明，本次無照駕駛修正重點除了提高罰鍰外，相關執法措施亦同步加嚴，無照駕駛一經查獲，車輛將當場移置保管並扣繳牌照3個月，10年內違反2次者，吊扣牌照6個月，10年內違反3次以上者，吊扣牌照1年。特別提醒家長們不要隨意借車給未成年子女，或車主也不要借車給遭吊銷駕照的親友，從源頭杜絕風險。

    無照駕駛不僅罰鍰，還會被扣車、扣牌照等。（圖由高雄市交通大隊提供）

    2026年交通新制一覽表。（圖由高雄市交通局提供）

