最大公墓變無人公園2》前身是最大公墓 雙湖公園故事多

高雄市覆鼎金公墓1萬4千餘座墳墓遷葬，當時堪稱全國規模最大，遷葬前是許多年輕人練膽區，遷葬期間曾傳靈異事件，還被當作本土小說創作發想地，讓公墓變公園更有故事性。

覆鼎金遷葬於2015年啟動、2018年5月完成，遷葬計畫啟動時，曾發生怪手疑似「卡住」罷工!?當時被外界解讀為「卡到陰」?「抗議」!?殯葬處則解釋為「機器過熱」，但基於尊重地方習俗，仍同步進行祭拜、燒金紙等儀式，祈求工程順利。

覆鼎金遷葬計畫完成後，傳出參與計畫者諸事不順，不但在家裡摔傷、在醫院被誤診、工作遭遇瓶頸、甚至半夜夢到白衣女而嚇醒，當事人事後低調、不願多提。

隨時間流逝，相關靈異傳聞逐漸消散，只是多數人對該場域仍有刻板印象，平時不會踏入參訪，也意外造就公墓轉型公園後的生態優勢。

除靈異傳聞，覆鼎金也曾是藝文創作的靈感來源，台灣小說家謝鑫佑2013年以覆鼎金為背景發表作品「五囝仙偷走的祕密」，虛構覆鼎金面臨拆遷，衍生關於土地、傳說、虛構、真實、活人、亡靈的故事，2020年由衛武營改編後、推出首部自製舞台劇「魂顛記」。

公園內目前仍保留日治時期杉本音吉、大坪與一及黃慶雲的三座日式墓園，市府考量三者對高雄都市發展、勞工階層奮鬥歷史別具紀念意義，因此定調現地保存，也讓雙湖公園更有故事。

