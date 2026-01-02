澎湖「老張燒餅」災後拚復工 馬公市長親訪慰問肯定職人精神

馬公市長黃健忠前往菓葉，探視受災戶老張燒餅店。（馬公市公所提供）

澎湖縣湖西鄉菓葉村一處鐵皮工廠於去年12月28日發生火警，此為北辰市場攤商「老張燒餅」的製作基地。火勢因炸製油酥時不慎引燃，加上屋內堆放保麗龍、塑膠袋等易燃雜物，延燒迅速並波及鄰棟建物。張姓屋主手臂輕微燒燙傷，所幸無生命危險，惟現金與器具損失慘重。馬公市長黃健忠今（2）日前往火災現場慰問，表達關心與支持之意，並肯定其災後仍堅守職人精神的態度。

張石現自1985年起在北辰市場經營「老張燒餅」，販售韭菜盒、高麗菜餅、燒餅、蔥油餅、煎包等傳統手作小吃。多年來每日天未亮便開工備料，以純手工技藝累積在地口碑，是許多市民熟悉而依賴的老味道。

請繼續往下閱讀...

黃健忠表示，「老張是北辰市場的熟面孔，靠一雙手撐起一家生計，這次雖是場意外，但他展現的勇氣與責任感，令人敬佩。」他也提到，市政團隊雖無法介入火災調查或修繕作業，但作為地方公僕，表達一份關心，是應盡的本分。

張先生坦言，火災後曾一度沮喪，但仍決定自力整修、儘快復工。考量鄰棟屋舍牆面遭燻黑，他也主動表示將以後續收入協助鄰居復原，盡己之力不讓他人受損。

黃健忠說，這樣的態度正是庶民經濟最可貴的底氣，也是一座城市韌性的縮影。「不靠聲量、不喊辛苦，用日復一日的手藝，守住一家人與整座市場的早晨味道，這就是我們應該珍惜的在地力量。」

網紅名店慘遭祝融之災，鐵皮屋工廠燒到精光。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法