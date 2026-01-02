為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖「老張燒餅」災後拚復工 馬公市長親訪慰問肯定職人精神

    2026/01/02 19:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市長黃健忠前往菓葉，探視受災戶老張燒餅店。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠前往菓葉，探視受災戶老張燒餅店。（馬公市公所提供）

    澎湖縣湖西鄉菓葉村一處鐵皮工廠於去年12月28日發生火警，此為北辰市場攤商「老張燒餅」的製作基地。火勢因炸製油酥時不慎引燃，加上屋內堆放保麗龍、塑膠袋等易燃雜物，延燒迅速並波及鄰棟建物。張姓屋主手臂輕微燒燙傷，所幸無生命危險，惟現金與器具損失慘重。馬公市長黃健忠今（2）日前往火災現場慰問，表達關心與支持之意，並肯定其災後仍堅守職人精神的態度。

    張石現自1985年起在北辰市場經營「老張燒餅」，販售韭菜盒、高麗菜餅、燒餅、蔥油餅、煎包等傳統手作小吃。多年來每日天未亮便開工備料，以純手工技藝累積在地口碑，是許多市民熟悉而依賴的老味道。

    黃健忠表示，「老張是北辰市場的熟面孔，靠一雙手撐起一家生計，這次雖是場意外，但他展現的勇氣與責任感，令人敬佩。」他也提到，市政團隊雖無法介入火災調查或修繕作業，但作為地方公僕，表達一份關心，是應盡的本分。

    張先生坦言，火災後曾一度沮喪，但仍決定自力整修、儘快復工。考量鄰棟屋舍牆面遭燻黑，他也主動表示將以後續收入協助鄰居復原，盡己之力不讓他人受損。

    黃健忠說，這樣的態度正是庶民經濟最可貴的底氣，也是一座城市韌性的縮影。「不靠聲量、不喊辛苦，用日復一日的手藝，守住一家人與整座市場的早晨味道，這就是我們應該珍惜的在地力量。」

    網紅名店慘遭祝融之災，鐵皮屋工廠燒到精光。（馬公市公所提供）

    網紅名店慘遭祝融之災，鐵皮屋工廠燒到精光。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播