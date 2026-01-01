獨家》揭密台灣成最後方舟關鍵 台蕉9號將改變全球香蕉版圖

香蕉研究所培育的新品種香蕉「台蕉9號」，改良自目前全球主要貿易品種威廉斯，可有效對抗黃葉病。（香蕉研究所提供）

香蕉為全球重要的經濟作物，我國香蕉研究所培育的抗病香蕉，更被學界譽為守護全球香蕉最後防線，中研院農業生物科技中心副研究員陳荷明與香蕉研究所、台大共組團隊研究發現，台灣香蕉抗病的關鍵染色體有大段缺失，香蕉研究所更育成最新抗病品種「台蕉9號」，將有望改寫全球香蕉版圖。

香蕉研究所是全球最重要的香蕉科研機構，該所培育的多個香蕉品種，更能對抗素有香蕉植株絕症之稱的「黃葉病TR4」，香蕉若染上黃葉病，最後只能等待全園枯死、廢耕，黃葉病的真菌還會潛伏在土壤中長達數十年。甫退休卸任的香蕉研究所所長邱祝櫻表示，關鍵在台灣1967年就由台大教授蘇鴻基揭露TR4，並立刻投入組織培養與育苗與建立病譜。

邱祝櫻說，香蕉研究所多年來將病毒和香蕉植株幼苗混合後，篩選出可存活抗病者，花費數十年時間找出可抗黃葉病的香蕉品種如台蕉4號、台蕉5號、台蕉7號，並生產健康種苗供應農民。

過去學界難以釐清，為何台灣香蕉研究所培育的品種可有效抗黃葉病？陳荷明多年前和香蕉研究所攜手合作，透過基因組、轉錄組與基因功能性分析，解析抗病品系與非抗病品系的關鍵差異。

陳荷明表示，台蕉可抗黃葉病的品種多帶有大片段的染色體缺失，這些染色體的缺失，讓香蕉對黃葉病的抗性也顯著提升。陳荷明說，該發現證明染色體結構變異在香蕉突變育種關鍵作用，未來可替精準抗病育種提供可操作的基因體標的。

陳荷明團隊的研究引起注目，也刊登於頂尖期刊《美國國家科學院院刊》，陳荷明正準備著手分析其分子標記的「台蕉9號」；該最新品種香蕉，農業部雖已申請品種權，但尚未正式對外公布，就因為「台蕉9號」牽涉龐大農業商業利益。

邱祝櫻指出，全球目前主要貿易的香蕉品種為「威廉斯」，於菲律賓、中南美洲等地區大面積種植，該品種難以對抗黃葉病，若染疫會全園覆沒；「台蕉9號」是自威廉斯品種而來的抗病種，至少有7成以上抗病性，已取得正式品種權。但因香蕉可無性繁殖，只要香蕉芽被偷，就難以遏止技術外流，亟需透過品種權全球布局後，再對外輸出種苗。

