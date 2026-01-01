元旦是「歲德合」吉日 南投、草屯6寶寶出生湊成3個「好」

南投市馨生婦產科小兒科診所，有兩名元寶寶，各為一男一女。（馨生婦產科小兒科診所提供）

迎接2026新年，南投、草屯有6名元旦寶寶出生，剛好3男3女，湊成3個「好」字，6寶寶皆為剖腹產，其中在佑民醫院接生的女嬰，媽媽待產3天，因產程遲滯剛好在今天剖腹。衛福部南投醫院接生的3名元旦寶寶中，有1名是該院婦產科醫師的孩子，讓接生的醫護人員同沾喜氣。

今天是2026年元旦，農曆11月13日是「歲德合」吉日，代表「萬事皆宜、百事吉祥」，南投市的馨生婦產科小兒科診所，今天有2名元旦寶寶出生，性別剛好1男1女，其中男寶寶是產婦的第二胎，女寶寶則是頭胎，兩個寶寶不只同日出生，體重也都是近3200公克。

衛福部南投醫院今天也接生了3名元旦寶寶，2男1女也都是剖腹產，其中1名男寶寶是該院婦產科醫師的小孩，是該位男醫師的第一個孩子。

草屯佑民醫院也有1名元旦女寶寶出生，她的媽媽到醫院待產3天，醫師考量產程遲滯，今天為其剖腹，讓這名女寶寶趕上當元旦寶寶，而晚出來3天的女寶寶，體重達3531公克，體型不小。

