為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元旦是「歲德合」吉日 南投、草屯6寶寶出生湊成3個「好」

    2026/01/01 17:13 記者陳鳳麗／南投報導
    南投市馨生婦產科小兒科診所，有兩名元寶寶，各為一男一女。（馨生婦產科小兒科診所提供）

    南投市馨生婦產科小兒科診所，有兩名元寶寶，各為一男一女。（馨生婦產科小兒科診所提供）

    迎接2026新年，南投、草屯有6名元旦寶寶出生，剛好3男3女，湊成3個「好」字，6寶寶皆為剖腹產，其中在佑民醫院接生的女嬰，媽媽待產3天，因產程遲滯剛好在今天剖腹。衛福部南投醫院接生的3名元旦寶寶中，有1名是該院婦產科醫師的孩子，讓接生的醫護人員同沾喜氣。

    今天是2026年元旦，農曆11月13日是「歲德合」吉日，代表「萬事皆宜、百事吉祥」，南投市的馨生婦產科小兒科診所，今天有2名元旦寶寶出生，性別剛好1男1女，其中男寶寶是產婦的第二胎，女寶寶則是頭胎，兩個寶寶不只同日出生，體重也都是近3200公克。

    衛福部南投醫院今天也接生了3名元旦寶寶，2男1女也都是剖腹產，其中1名男寶寶是該院婦產科醫師的小孩，是該位男醫師的第一個孩子。

    草屯佑民醫院也有1名元旦女寶寶出生，她的媽媽到醫院待產3天，醫師考量產程遲滯，今天為其剖腹，讓這名女寶寶趕上當元旦寶寶，而晚出來3天的女寶寶，體重達3531公克，體型不小。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播