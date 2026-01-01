為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南鯤鯓廟馬年吉祥字「旺」 五府千歲允筊選定

    2026/01/01 16:54 記者楊金城／台南報導
    南鯤鯓廟總幹事侯賢名展示五府千歲選出馬年吉祥字「旺」，代表明年台灣要旺了。（記者楊金城攝）

    南鯤鯓廟總幹事侯賢名展示五府千歲選出馬年吉祥字「旺」，代表明年台灣要旺了。（記者楊金城攝）

    丙午鴻禧、金馬添福，保存國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」的台南北門南鯤鯓代天府，今天（1日）舉辦迎新年、贈春聯活動，公布丙午（馬年）吉祥字「旺」，由廟方向五府千歲擲筊同意，南鯤鯓廟總幹事侯賢名說，「旺」字代表明年台灣要旺了。

    有「台灣王爺總廟」稱譽的南鯤鯓廟，選在新年元旦舉辦最早的贈春聯活動，許多信眾大排長龍索取，台南市長夫人劉育菁、侯賢名、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台南市民政局局長姜淋煌、北門區長林建男、學甲警分局長巫建德等人為寫春聯開筆，寫下「丙、午、鴻、禧、金、馬、添、福」，期許新的一年，大家馬上添福。

    南鯤鯓廟大山門牌樓使用12根千年檜木，去年7月在丹娜絲風災中被吹倒，何時重建各方關注，南鯤鯓廟籌募重建捐款，侯賢名說，五府千歲降駕指示5年內要重建大山門牌樓，有各方信眾出錢出力支持，王爺神威顯赫，相信5年內「絕對沒問題」，今年籌辦將進行牌樓建築圖設計，應該可以在3、4年內重建完成大牌樓。

    南鯤鯓廟並以「興」、「旺」、「發」3字向五府千歲請示馬年吉祥物，最後獲王爺同意杯選出「旺」字，侯賢名說，南鯤鯓廟將在丙午年農曆元月初一清晨5點開廟門，信眾參加即可獲贈「旺」吉祥字的吊飾，期能帶給民眾新的一年萬事興旺、好運旺旺來。

    贈春聯現場也請來17名整復師為民眾整脊推拿，並有國樂演奏，期望民眾健健康康過新年。南鯤鯓廟準備門聯3000幅、春聯10000份供民眾領取，信眾索取踴躍。

    台南北門南鯤鯓代天府元旦舉辦迎新年、贈春聯活動，南鯤鯓廟總幹事侯賢名（右4）、台南市長夫人劉育菁（左4）、雲嘉南濱海宣風景區管理處處長徐振能（右3）等人為活動開筆。（記者楊金城攝）

    台南北門南鯤鯓代天府元旦舉辦迎新年、贈春聯活動，南鯤鯓廟總幹事侯賢名（右4）、台南市長夫人劉育菁（左4）、雲嘉南濱海宣風景區管理處處長徐振能（右3）等人為活動開筆。（記者楊金城攝）

    贈春聯現場也請來整復師為民眾整脊推拿，健康過新年。（記者楊金城攝）

    贈春聯現場也請來整復師為民眾整脊推拿，健康過新年。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播