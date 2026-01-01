為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市長照交通車接送 1/2導入線上預約

    2026/01/01 17:24 記者蔡文居／台南報導
    南市長照交通服務推動數位化預約機制，元月2日正式導入線上預約平台。（南市府提供）

    南市長照交通服務推動數位化預約機制，元月2日正式導入線上預約平台。（南市府提供）

    因應人口快速老化及超高齡社會來臨，長照交通接送服務成為長者持續接受醫療與照顧的重要關鍵。台南市衛生局表示，南市持續擴充長照交通服務量能，同步推動數位化預約機制。2日正式導入線上預約平台，提升接送服務的即時性與便利性。

    南市衛生局指出，南市長照交通接送車輛數，自2023年的76輛逐年增加至2025年的128輛，每月平均提供約1萬多趟次接送服務，減少民眾預約不到車的情形，南市府規劃在2026年將車輛數擴增至140輛，並於1月2日正式導入線上預約平台，除了保留原有電話預約方式外，長照個案及其家屬也可透過網路進行預約，提升長照服務的便捷性。

    南市衛生局表示，「台南長照交通服務預約平台」目前提供兩種預約管道，分別為LINE 官方帳號（ID：@906zutyh）及官方網站（tainan.ltc-car.org），市民可依需求選擇使用。其中，LINE預約功能特別設計了帳號綁定機制，每一個LINE帳號最多可綁定4位長照個案，而每一位個案也可被最多4個LINE帳號綁定，讓家庭成員或照顧者，可共同協助預約及查詢派車狀況，兼顧靈活性與管理效率。

