家長抱怨小孩水壺在校被「下毒」 校方：人無異狀已清查 全校宣導防範

新北市國小家長投訴孩子在校時水壺被置入類似香香豆的異物。（記者翁聿煌翻攝）

新北市某國小家長投訴，念國小4年級的兒子在學校時水壺被他人放置類似香香豆的異物，水已喝下肚，她擔心異物有毒，已向警方報案，並認為校方未加以重視；校方表示，學童經觀察並無異狀，家長反映後，已調監視器清查何人所為，並且在班級及全校朝會宣導防範，教育局表示，如家長同意將請學校啟動霸凌調查。

家長投訴，前陣子台中的校園黃金葛中毒事件才剛判決，沒想到類似事件，竟然發生在她孩子身上，孩子就讀新北市某國小，上週五（12月26日）晚上幫孩子洗水壺，發現水壺裡面有香香豆，孩子也喝進肚子，非常擔心孩子的身體，會不會留下永久的傷害，她隔天也立刻去警局報案，但因為不知道嫌移人是誰，加上12歲以下兒童受法律保護，警察稱無法受理，也沒辦法入校蒐證辦案。

家長表示，她週一到學校通報，校方陳述事件，只講一些無關緊要的話，根本沒有實質的幫助和保護孩子的配套措施，如果這次放置的香香豆沒造成傷害，萬一下次放有毒的東西呢？家長只能自認倒霉嗎？讓孩子快樂上學平安回家真的這麼難嗎？

校長表示，校方一收到家長反映，觀察受害學生身體有無異狀，並啟動班級調查，向班級及全校宣導，不可惡作劇在學童餐飲中添加異物，也要求該班導師加強注意學生互動，教育局表示，若家長對校方處置不滿意，家長可向學校申請霸凌調查，確保學童安全權益。

