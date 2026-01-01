馬公城隍廟添購AED 保障信徒安全

馬公城隍廟添購自動體外心臟去顫器，保障信徒安全。（馬公城隍廟提供）

澎湖信仰中心馬公城隍廟，為提升公共安全與緊急應變能力，完善急救設備確保信眾安全，完成自動體外心臟去顫器（AED）採購與設置，期能於突發心臟不適或緊急狀況發生時，爭取黃金救援時間，守護信眾與來廟民眾生命安全。

馬公城隍廟長年為地方信仰中心，平日及重要祭典期間人潮眾多，廟方本於「護民安眾」之精神，主動強化場域安全設備，導入AED急救器材，作為既有安全措施之重要補充，落實關懷生命、服務社會之宗旨，共同打造更安心的參拜環境。

董事長顏嘉弘表示，守護信眾平安不僅是信仰的責任，更是公共安全的承諾，未來亦將持續檢視各項設施，善盡宗教團體之社會責任。更謝謝全體董、監事一路支持，同時新的一年，祝福民眾丙午迎春、福澤廣佈、城隍護佑、四境平安。

財團法人澎湖馬公城隍廟，創建於清乾隆44年，奉祀的主神為城隍爺，俗稱「陰間縣太爺」，相傳清光緒11年中法戰爭法軍佔領馬公時，馬公居民多前往白沙島避難，途中被法軍砲火猛烈轟擊，人們走避不及，只好在心中默默禱祝希望城隍爺保佑，果然得到城隍爺的回應，當下便突然地下了一場大雨，這場大雨使得法軍雖射出了砲彈卻無法爆炸，媽宮城的人民也因而獲救，現列為3級古蹟。

財團法人馬公城隍廟董事長顏嘉弘，體驗自動體外心臟去顫器功能。（馬公城隍廟提供）

