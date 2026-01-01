為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026新氣象 竹縣府今天1服務中心、2個新局處揭牌

    2026/01/01 12:14 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府在W棟產業發展處的大廳，今天揭牌啟動聯合服務中心。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府在W棟產業發展處的大廳，今天揭牌啟動聯合服務中心。（記者黃美珠攝）

    2026開始了，新竹縣政府服務也展現新氣象，因為一早就由縣長楊文科、議長張鎮榮先後替府內新開張的聯合服務中心、數位發展處以及高齡長照處揭牌，啟動正式運轉。

    楊文科笑說，今天是他第8次以縣長的身分過元旦，也將是最後一次！

    展望2026，縣府與時俱進做出組織改造，因應整體社會需求與科技潮流，成立了高齡長照處、數位發展處。並讓建管、使管2科整併到產業發展處，以此提升行政效率。

    而今天新揭牌成立的長照處把原長期照顧管理中心的照護管理科、服務管理科，以及社會處的老人及身障福利科整併起來，結合衛政與社政資源，建立權責明確、功能完整的長照體系，以更細膩地推動長照3.0。

    至於數發處的誕生，是縣府決定用科技提升服務鄉親的效能，除了首要任務守護民眾，未來也會建立AI縣民管家平台APP，實現服務去找人的主動性。

    至於聯合發展中心用市集BOOTH設計概念規劃設置，規劃8席服務櫃台，3席專辦身心障礙證明、身心障礙停車證、愛心卡、陪伴卡、敬老卡等相關申辦業務，就設在W棟產業發展處大廳，他希望整合跨局處業務後打造友善、便捷的洽公環境。

    新竹縣政府致力追求智慧治理，新成立數位發展處，今天揭牌開啟全新的為民服務工作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府致力追求智慧治理，新成立數位發展處，今天揭牌開啟全新的為民服務工作。（記者黃美珠攝）

    因應高齡化長照問題，新竹縣政府今起替高齡長照處揭牌服務鄉親。（記者黃美珠攝）

    因應高齡化長照問題，新竹縣政府今起替高齡長照處揭牌服務鄉親。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播