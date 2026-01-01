回顧政治動盪與北捷傷人事件 王婉諭：請為平凡日常保有希望

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

今天是新年元旦，時代力量黨主席、前立委王婉諭表示，2025年，對台灣來說是很不容易的1年。政治的動盪、天災的無情、北捷的傷人事件，還有中共惡意的軍事演習與騷擾，都讓整個社會處在緊繃與陰影之中但在這些灰心的時刻，她也看見了台灣最珍貴的光。

王婉諭昨晚於社群平台發文提及，她看見在政治動盪時，仍願意站出來的公民；看見在花蓮拿起鏟子、義無反顧的超人；看見在北捷事件後，依然彼此擁抱、獻花致意的台灣人；看見辛苦的國軍，為了守護國家，勇敢地走上前線。

王婉諭指出，她看見警消、醫護以及每一個台灣人，在各自的崗位上，撐住這座島嶼。所以，我想特別感謝每一個堅持的你」。因為有你們，台灣才能在這些風雨中，牽著彼此的手走到今天。2026年到來，現實的挑戰依然嚴峻、風雨也不會立刻停歇。但是我仍想請你保有希望。

請珍惜那些看似平凡的日常：早晨的一杯熱咖啡、下班後的一頓晚餐、朋友間的關心、與孩子相處的片刻時光。這些微小的幸福，正是我們面對動盪時，最強大的力量。最後，好好去愛身邊的人吧。哪怕只是一個擁抱，一句輕聲的「辛苦了」，都足以支撐彼此繼續往前。

王婉諭最後說，「謝謝2025年給我們的養分與挑戰。也願2026年我們都能長出更堅強的勇氣。大家新年快樂！」

