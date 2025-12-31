為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市神岡溪洲路、民權西街 1/3啟動路面改善

    2025/12/31 14:08 記者張軒哲／台中報導
    神岡區民權西街路面龜裂嚴重，將進行改善。（記者張軒哲攝）

    神岡區民權西街路面龜裂嚴重，將進行改善。（記者張軒哲攝）

    台中市神岡區溪洲路與民權西街為神岡區重要通行要道，長年車流頻繁，路面老舊不堪，出現龜裂、凹凸不平等情形，影響行車安全。溪洲里長王明洲及多位居民多次向地方反映改善需求。楊瓊瓔接獲陳情後，立即向中央相關部會爭取補助，今日協調市府與區公所會勘，刨鋪工程將於明年1月3日至6日分段施工並實施交通改道

    神岡區長梁益明說，溪洲路改善範圍自福民路口至溪洲路430巷，全長約660公尺、平均寬度7公尺，採既有路面刨除重鋪，改善面積約4600平方公尺，工程經費約346萬元；民權西街則自福民路口至民權西街147號旁，全長約580公尺、平均寬度5公尺，改善面積約2900平方公尺，工程經費約198萬元，兩案皆由中央與地方各負擔五成。

    梁益明表示，溪洲路及民權西街路面龜裂嚴重，公所自有財源難以一次到位，原規劃採分年分段改善。溪洲里長王明洲說，豐洲路在自來水管線汰換完成後，道路平整好行，民權西街更已逾20年未翻修，感謝楊瓊瓔與市議員羅永珍爭取，讓溪洲路也能一併改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播